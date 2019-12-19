«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Минамино из «Зальцбурга»

Источник: AFP 2019

Как отмечается, официально 24-летний полузащитник станет игроком «красных» с 1 января. Ранее в среду Минамино успешно прошел медосмотр в расположении «Ливерпуля».

Сумма трансфера не называется, но ранее сообщалось, что в контракте Минамино с «Зальцбургом» был прописан пункт об отступных за игрока в размере 7,25 миллиона фунтов стерлингов (около 8,5 миллиона евро).

«Это была моя мечта — стать игроком “Ливерпуля”, — признался Минамино. — И я так счастлив, что это произошло. Играть в английской премьер-лиге было одной из моих целей. Я думаю, что это лига топ-уровня в мире».