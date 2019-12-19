«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Минамино из «Зальцбурга»

Как отмечается, официально 24-летний полузащитник станет игроком «красных» с 1 января. Ранее в среду Минамино успешно прошел медосмотр в расположении «Ливерпуля».
Сумма трансфера не называется, но ранее сообщалось, что в контракте Минамино с «Зальцбургом» был прописан пункт об отступных за игрока в размере 7,25 миллиона фунтов стерлингов (около 8,5 миллиона евро).
«Это была моя мечта — стать игроком “Ливерпуля”, — признался Минамино. — И я так счастлив, что это произошло. Играть в английской премьер-лиге было одной из моих целей. Я думаю, что это лига топ-уровня в мире».
Минамино выступал за австрийский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 22 официальных матча, в которых забил 9 мячей и сделал 11 голевых передач.