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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Минамино из «Зальцбурга»

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Английский «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с японским футболистом Такуми Минамино, выступавшим ранее за австрийский «Зальцбург».

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Источник: AFP 2019

Как отмечается, официально 24-летний полузащитник станет игроком «красных» с 1 января. Ранее в среду Минамино успешно прошел медосмотр в расположении «Ливерпуля».

Сумма трансфера не называется, но ранее сообщалось, что в контракте Минамино с «Зальцбургом» был прописан пункт об отступных за игрока в размере 7,25 миллиона фунтов стерлингов (около 8,5 миллиона евро).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это была моя мечта — стать игроком “Ливерпуля”, — признался Минамино. — И я так счастлив, что это произошло. Играть в английской премьер-лиге было одной из моих целей. Я думаю, что это лига топ-уровня в мире».

Минамино выступал за австрийский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 22 официальных матча, в которых забил 9 мячей и сделал 11 голевых передач.

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