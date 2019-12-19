Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ

Алексей Бага вошел в тренерский штаб БАТЭ в 2011 году, работал ассистентом у Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба. Последнего он сменил на посту главного тренера в начале июня минувшего года. Во главе с Алексеем Багой команда завоевала чемпионский титул, а также путевку в 1/16 финала Лиги Европы, где борисовчане смогли одержать победу над лондонским «Арсеналом"(1:0). Однако в дальнейшем клуб не сумел пробиться в осеннюю стадию еврокубков и занял второе место в чемпионате Беларуси.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям. Ну, а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед. Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения “желто-синих”, который всегда будем помнить и ценить», — говорится в сообщении.