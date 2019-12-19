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15:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший нападающий сборной России по футболу, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что он заснул по ходу второго тайма матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

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Перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Испании прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. «Барселона» и «Реал», набрав по 36 очков, лидируют в чемпионате.

«Честно говоря, посмотрел только первый тайм “класико” — во втором заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол — просто устал. Всегда с наслаждением смотрю матчи “Барселоны”. Встретились две команды, которые в этом сезоне находятся не в лучшем состоянии. Их проблемы были видны в игре», — заявил Аршавин журналистам.

«Можно было оценить мастерство отбора — (футболист “Реала”) Каземиро один раз отобрал мяч пяткой вслепую. Часто мы такое видим в России или нет? Просто вчера коса нашла на камень. Такие матчи случаются», — сказал Аршавин.

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Барселона
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 1018.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 93426 зрителей
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9Удары (всего)17
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
5Фолы17
1Офсайды2
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Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
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