Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»

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Перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Испании прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. «Барселона» и «Реал», набрав по 36 очков, лидируют в чемпионате.

«Честно говоря, посмотрел только первый тайм “класико” — во втором заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол — просто устал. Всегда с наслаждением смотрю матчи “Барселоны”. Встретились две команды, которые в этом сезоне находятся не в лучшем состоянии. Их проблемы были видны в игре», — заявил Аршавин журналистам.