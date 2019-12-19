Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»

Перенесенная встреча 10-го тура чемпионата Испании прошла в среду в Барселоне и завершилась со счетом 0:0. «Барселона» и «Реал», набрав по 36 очков, лидируют в чемпионате.
«Честно говоря, посмотрел только первый тайм “класико” — во втором заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол — просто устал. Всегда с наслаждением смотрю матчи “Барселоны”. Встретились две команды, которые в этом сезоне находятся не в лучшем состоянии. Их проблемы были видны в игре», — заявил Аршавин журналистам.
«Можно было оценить мастерство отбора — (футболист “Реала”) Каземиро один раз отобрал мяч пяткой вслепую. Часто мы такое видим в России или нет? Просто вчера коса нашла на камень. Такие матчи случаются», — сказал Аршавин.