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18:56 (мск), источник: Газета.Ру

«Тоттенхэм» установил баснословный ценник за наименование стадиона

Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви установил мировой рекорд на цену, за которую предоставляется право наименования домашнего стадиона.

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Источник: AP 2019

Как сообщает Telegraph, покупателю данная услуга обойдется в 25 млн фунтов стерлингов в год. Желающих, к слову, у «шпор» пока нет.

Стоит отметить, что сама арена «Тоттенхэм Хотспур» обошлась Леви в 1 млрд фунтов стерлингов. Она была открыта в апреле 2019 года.

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