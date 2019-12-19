«Тоттенхэм» установил баснословный ценник за наименование стадиона
Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви установил мировой рекорд на цену, за которую предоставляется право наименования домашнего стадиона.
Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви установил мировой рекорд на цену, за которую предоставляется право наименования домашнего стадиона.
Как сообщает Telegraph, покупателю данная услуга обойдется в 25 млн фунтов стерлингов в год. Желающих, к слову, у «шпор» пока нет.
Стоит отметить, что сама арена «Тоттенхэм Хотспур» обошлась Леви в 1 млрд фунтов стерлингов. Она была открыта в апреле 2019 года.