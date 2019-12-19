Экс-ассистенты Стойлова и бывший вратарь «Кайрата» вошли в штаб Бабаяна в «Тоболе»

Ассистентами станут болгарин Саид Ибрагимов и казахстанец Аркадий Бакулин, а тренером вратарей — экс-голкипер «Кайрата» и сборной Туркменистана Евгений Набойченко. Все они уже имеют опыт совместной работы с Бабаяном.

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49-летний Набойченко вошел в штаб «Тобола» в прошлом году. В «Астане» он работал в 2009 году и с 2016 по 2018 год, а также в его тренерской карьере был «Актобе».

Его ровесник Ибраимов с 2014 по 2017 год помогал соотечественнику Станимиру Стойлову в качестве тренера по физической подготовке «Астане», а в 2018-м — Бабаяну, совмещая работу в клубе со сборной Казахстана.

56-летний Бакулин с 2012 по 2019 год трудился в «Астане», входя в штабы Бабаяна, Стойлова, украинца Романа Григорчука, чеха Мирослава Беранека и румына Йоана Андоне. Также он имеет опыт работы в сборной Казахстана.

Напомним, о назначении 39-летнего Бабаяна «Тобол» объявил 14 декабря. Казахстанский специалист летом покинул «Астану», в которой работал с 2012 года, в том числе и главным тренером.