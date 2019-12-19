Стреляй по своим. Кто установил антирекорд по автоголам в КПЛ-2019
В сезоне 2019 года в казахстанской
В сезоне 2019 года в казахстанской
Примечательно, что дважды собственные ворота поражал голкипер жамбыльцев Самат Отарбаев. Чаще всех автоголы себе забивали соперники «Астаны» и «Окжетпеса».
Все автоголы КПЛ-2019:
4 тур. «Иртыш» — «Тараз» 2:0 (Игорь Пикалкин — «Тараз»).
4 тур. «Иртыш» — «Тараз» 2:0 (Самат Отарбаев — «Тараз»).
7 тур. «Актобе» — «Тараз» 2:3 (Жан Мартинс — «Тараз»).
8 тур. «Тараз» — «Окжетпес» 2:6 (Самат Отарбаев — «Тараз»).
10 тур. «Актобе» — «Окжетпес» 0:2 (Жамбыл Кукеев — «Актобе»).
18 тур. «Окжетпес» — «Тараз» 3:1 (Лаша Касрадзе — «Тараз»).
23 тур. «Атырау» — «Астана» 1:4 (Антуан Маркович «Атырау»).
26 тур. «Астана» — «Шахтер» 2:1 (Милош Видович — «Шахтер»).
29 тур. «Ордабасы» — «Астана» 1:1 (Темирлан Ерланов — «Ордабасы»).
33 тур. «Кайрат» — «Атырау» 2:1 (Раде Дугалич — «Кайрат»).
Напомним, «Тараз» по итогам КПЛ-2019 занял десятое место и по сумме двух матчей за право выступить в