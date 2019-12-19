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19:53 (мск), источник: Vesti.kz

Стреляй по своим. Кто установил антирекорд по автоголам в КПЛ-2019

В сезоне 2019 года в казахстанской премьер-лиге было зафиксировано десять автоголов. В половине случаев в пользу своих соперников ошибались игроки «Тараза», сообщает Vesti.kz.

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Примечательно, что дважды собственные ворота поражал голкипер жамбыльцев Самат Отарбаев. Чаще всех автоголы себе забивали соперники «Астаны» и «Окжетпеса».

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Все автоголы КПЛ-2019:

4 тур. «Иртыш» — «Тараз» 2:0 (Игорь Пикалкин — «Тараз»).

4 тур. «Иртыш» — «Тараз» 2:0 (Самат Отарбаев — «Тараз»).

7 тур. «Актобе» — «Тараз» 2:3 (Жан Мартинс — «Тараз»).

8 тур. «Тараз» — «Окжетпес» 2:6 (Самат Отарбаев — «Тараз»).

10 тур. «Актобе» — «Окжетпес» 0:2 (Жамбыл Кукеев — «Актобе»).

18 тур. «Окжетпес» — «Тараз» 3:1 (Лаша Касрадзе — «Тараз»).

23 тур. «Атырау» — «Астана» 1:4 (Антуан Маркович «Атырау»).

26 тур. «Астана» — «Шахтер» 2:1 (Милош Видович — «Шахтер»).

29 тур. «Ордабасы» — «Астана» 1:1 (Темирлан Ерланов — «Ордабасы»).

33 тур. «Кайрат» — «Атырау» 2:1 (Раде Дугалич — «Кайрат»).

Напомним, «Тараз» по итогам КПЛ-2019 занял десятое место и по сумме двух матчей за право выступить в премьер-лиге сезона обыграл уральский «Акжайык» (0:0, 3:1).

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