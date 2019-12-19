Хакими гоняет по полю со скоростью 36 км/ч. Летом марокканец вернется в «Реал»
Самый быстрый игрок в истории Бундеслиги.
Самый быстрый игрок в истории Бундеслиги.
Ашраф Хакими проводит шикарный сезон. Марокканский защитник «Реала» отлично играет за дортмундскую «Боруссию». Здесь нет ошибки — Хакими принадлежит мадридскому клубу, но на правах аренды выступает за топовый клуб Бундеслиги.
Еще как выступает. Хакими всего 21, в «Реале» он играл мало, а в «Боруссии» стал основным правым защитником. Вот уже второй сезон. Притом Хакими универсален — он настолько классный латераль, что Люсьен Фавр иногда использует его в полузащите. Слишком уж хороши подключения Хакими к атаке.
В этом сезоне у Хакими аж 9 голов и 8 голевых —
«Славия» и «Интер» отлично знают, как эффективен в атаке Хакими. «Все говорят о действиях Ашрафа впереди. Да, он великолепен, но я доволен им на каждом участке поля. В защите он тоже нам очень сильно помогает. Хакими — идеал современного латераля. И, что важно, Ашраф — скромный, воспитанный парень», — почти идеальная рецензия от коуча «Боруссии» Фавра.
Главный скилл Хакими — конечно же, скорость. Вчера он установил рекорд Бундеслиги. В сумасшедшем матче с РБ «Лейпциг» (3:3) Ашраф разогнался до 36,2 км/ч. Ничего себе! Это крутая скорость для человека на велосипеде. Но Хакими превращается во Флеша на своих двоих. Теперь Ашраф — официально самый быстрый игрок в истории Бундеслиги.
Все замечательно, но фанатам «Боруссии», как ни странно, неможко грустно от ярких перфомансов Хакими. Потому что в следующем сезоне он не будет играть в Дортмунде. «Реал» вернет летом своего игрока назад. Неудивительно — в «Боруссии» он как следует прокачал свои скиллы. Почти идеальная аренда — для «Реала» и самого Ашрафа. Зидан исключительно доволен прогресссом Хакими. И хочет поработать с ним в Мадриде.
Да, у Мадрида справа есть Дани Карвахаль — но такого мощного игрока, как Хакими, нельзя не использовать. В конце концов, Ашрафа же можно поставить в полузащиту. Да и Карвахаль уже не тинейджер — испанцу 27.
Возможно, уже в следующем сезоне Хакими будет ставить рекорды скорости в Ла Лиге. Играя в основе мадридского «Реала».