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21:00 (мск), источник: Sport24

Хакими гоняет по полю со скоростью 36 км/ч. Летом марокканец вернется в «Реал»

Самый быстрый игрок в истории Бундеслиги.

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Источник: РИА "Новости"

Ашраф Хакими проводит шикарный сезон. Марокканский защитник «Реала» отлично играет за дортмундскую «Боруссию». Здесь нет ошибки — Хакими принадлежит мадридскому клубу, но на правах аренды выступает за топовый клуб Бундеслиги.

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Еще как выступает. Хакими всего 21, в «Реале» он играл мало, а в «Боруссии» стал основным правым защитником. Вот уже второй сезон. Притом Хакими универсален — он настолько классный латераль, что Люсьен Фавр иногда использует его в полузащите. Слишком уж хороши подключения Хакими к атаке.

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В этом сезоне у Хакими аж 9 голов и 8 голевых — супер-результат для флангового защитника. Ашраф взрывает своей скоростью, крутыми передачами и финишингом как у форварда не только Буднеслигу. В Лиге чемпионов Хакими тоже чертовски хорош — на групповом этапе марокканец умудрился оформить два дубля. Такое и многим чистым нападающим не удается.

«Славия» и «Интер» отлично знают, как эффективен в атаке Хакими. «Все говорят о действиях Ашрафа впереди. Да, он великолепен, но я доволен им на каждом участке поля. В защите он тоже нам очень сильно помогает. Хакими — идеал современного латераля. И, что важно, Ашраф — скромный, воспитанный парень», — почти идеальная рецензия от коуча «Боруссии» Фавра.

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Главный скилл Хакими — конечно же, скорость. Вчера он установил рекорд Бундеслиги. В сумасшедшем матче с РБ «Лейпциг» (3:3) Ашраф разогнался до 36,2 км/ч. Ничего себе! Это крутая скорость для человека на велосипеде. Но Хакими превращается во Флеша на своих двоих. Теперь Ашраф — официально самый быстрый игрок в истории Бундеслиги.

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Все замечательно, но фанатам «Боруссии», как ни странно, неможко грустно от ярких перфомансов Хакими. Потому что в следующем сезоне он не будет играть в Дортмунде. «Реал» вернет летом своего игрока назад. Неудивительно — в «Боруссии» он как следует прокачал свои скиллы. Почти идеальная аренда — для «Реала» и самого Ашрафа. Зидан исключительно доволен прогресссом Хакими. И хочет поработать с ним в Мадриде.

Да, у Мадрида справа есть Дани Карвахаль — но такого мощного игрока, как Хакими, нельзя не использовать. В конце концов, Ашрафа же можно поставить в полузащиту. Да и Карвахаль уже не тинейджер — испанцу 27.

Возможно, уже в следующем сезоне Хакими будет ставить рекорды скорости в Ла Лиге. Играя в основе мадридского «Реала».

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  • Трансферная стоимость Хакими — 45 миллионов евро. Полтора года назад, до аренды в Дортмунде, марокканец стоил всего-то 5. Но за 18 месяцев прибавил аж 40 млн к своему ценнику.
  • У Ашрафа есть и испанский паспорт. Но Хакими играет и будет играть за родную сборную Марокко. Понятно, что в национальной команде он основа без вариантов.
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  • На Хакими претендуют «Манчестер Сити» и, куда без нее в Бундеслиге, «Бавария». Но «Реал» не намерен продавать защитника.
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