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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Ман Сити» просит у «Арсенала» £2 миллиона компенсации за Артету

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» хочет получить компенсацию от лондонского «Арсенала» за досрочное расторжение контракта с тренером Микелем Артетой, сообщает Sky Sports.

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Как отмечается в материале, в настоящее время между клубами ведутся переговоры, однако «Манчестер Сити» не планирует идти на компромисс и рассчитывает получить два миллиона фунтов стерлингов за уход Артеты, который является помощником главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

По информации Би-би-си, «канониры» согласились выплатить компенсацию, о назначении испанца в «Арсенал» будет объявлено в пятницу. Лондонцы находятся в поисках главного тренера после увольнения в конце ноября Унаи Эмери. На данный момент обязанности тренера исполняет Фредрик Юнгберг.

Артета выступал за «Арсенал» с 2014 по 2016 год, после чего завершил карьеру игрока. Всего за лондонскую команду испанец провел 150 матчей во всех турнирах и забил 16 голов.

«Арсенал» с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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