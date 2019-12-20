Футболисты «Порту» вышли в четвертьфинал Кубка Португалии
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Порту» одержал победу над «Санта-Кларой» и вышел в четвертьфинал Кубка Португалии по футболу.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Порту» одержал победу над «Санта-Кларой» и вышел в четвертьфинал Кубка Португалии по футболу.
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Порту, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Сея Накадзима.
Действующим обладателем трофея является лиссабонский «Спортинг».