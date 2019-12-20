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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» продлила контракт с белорусским полузащитником

Белорусский полузащитник Иван Маевский продлил контракт со столичной «Астаной», сообщает KazFootball.kz.

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31-летний футболист перешел в столичный клуб в начале 2017 года. В составе «Астаны» он является трехкратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Суперкубка.

Маевский родился на территории нынешней Германии. До «Астаны» и «Анжи» он выступал за польскую «Завишу», а в родной Беларуси защищал цвета «Вертикали», «Партизана» и «Минска». В сборной Беларуси дебютировал в 2015 году.

Отметим, что из-за изменений в регламенте Маевский с нового сезоне не будет считаться в казахстанском чемпионате легионером.

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