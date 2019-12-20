«Астана» продлила контракт с белорусским полузащитником

31-летний футболист перешел в столичный клуб в начале 2017 года. В составе «Астаны» он является трехкратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Суперкубка.

Маевский родился на территории нынешней Германии. До «Астаны» и «Анжи» он выступал за польскую «Завишу», а в родной Беларуси защищал цвета «Вертикали», «Партизана» и «Минска». В сборной Беларуси дебютировал в 2015 году.