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16:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил об уходе Самата Смакова

Футбольный клуб «Актобе» объявил об уходе Самата Смакова с поста гендиректора, передает корреспондент Vesti.kz.

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Председателем правления назначен Артур Смагулов, а его заместителем и генеральным менеджером стал серб Горан Велькович, ранее работавший в «Атырау».

При этом со Смаков расторгнут договор о доверительном управлении. Таким образом, владельцем клуба снова стало государство.

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В доверительное управление Смакову «Актобе» передавали на семь лет в ноябре 2018 года. По условия соглашения, он должен был обеспечить участие клуба в чемпионате Казахстана от детского до взрослого уровня, погасить кредиторскую задолженность и развивать детско-юношеский футбол.

Стартовой ценой в тендере стоимость «Актобе» оценивалась в 100 миллионов тенге, гарантийный взнос — 15 миллионов, а ценой продажи — 108 миллионов.

Напомним, что «Актобе» прошлый сезон начинал с «-12» очков, которых лишился по решению ФИФА, и в итоге вылет из премьер-лиги.

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