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15:58 (мск), источник: ТАСС

Футболист лондонского «Арсенала» Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

ТАСС, 20 декабря. Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на турецкий портал Fotomac.

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Источник: Reuters

По информации портала, Озил может сменить Английскую премьер-лигу (АПЛ) на чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 31-летнего немецкого футболиста оценивается в €22 млн.

В нынешнем сезоне Озил сыграл за «Арсенал» в десяти матчах в различных турнирах, в которых забил два мяча. Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза ЧЕ-2012. В составе «Реала» он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка Испании (2012), в составе «Вердера» — обладателем Кубка Германии (2008/09), в составе «Арсенала» — победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).

После 17 туров «Арсенал» занимает десятое место в чемпионате Англии, набрав 22 очка. Ближайшую игру «Арсенал» проведет в гостях 21 декабря против «Эвертона».

«Фенербахче» по итогам 15 матчей находится на пятой позиции в чемпионате Турции, имея на счету 25 очков. 22 декабря стамбульский клуб примет «Бешикташ».

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