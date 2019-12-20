Футболист лондонского «Арсенала» Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

В нынешнем сезоне Озил сыграл за «Арсенал» в десяти матчах в различных турнирах, в которых забил два мяча. Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза ЧЕ-2012. В составе «Реала» он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка Испании (2012), в составе «Вердера» — обладателем Кубка Германии (2008/09), в составе «Арсенала» — победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).