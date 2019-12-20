Месси стал лучшим игроком года по версии The Guardian, Роналду — четвертый

Лучшим футболистом года по их версии стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место у защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, замкнул тройку лучших его одноклубник Садио Мане.

В 2018 году лучшим игроком по версии The Guardian стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в этот раз занял 45-е место.