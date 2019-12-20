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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси стал лучшим игроком года по версии The Guardian, Роналду — четвертый

Британское издание The Guardian опубликовало список 100 лучших игроков 2019 года.

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Лучшим футболистом года по их версии стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место у защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, замкнул тройку лучших его одноклубник Садио Мане.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвертым в рейтинге издания.

Российских игроков в рейтинге не оказалось.

1. Лионель Месси («Барселона»).

2. Виргил ван Дейк («Ливерпуль»).

3. Садио Мане («Ливерпуль»).

4. Криштиану Роналду («Ювентус»).

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

6. Кильян Мбаппе (ПСЖ).

7. Роберт Левандовски («Бавария»).

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

9. Алиссон («Ливерпуль»).

10. Френки де Йонг («Барселона»).

В 2018 году лучшим игроком по версии The Guardian стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в этот раз занял 45-е место.

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Как менялся имидж Месси
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