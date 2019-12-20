Казахстанский клуб погасил долг перед легионером и может избежать наказания от ФИФА

Клуб должен был игроку несколько зарплат, но на днях заплатил все, что причитаются сербу. Состав «Акжайыка» Остоич пополнил в июне 2016 года. В КПЛ он сыграл пять матчей, пропустил 15 мячей и уже в августе того же года с ним был расторгнут контракт.

Остоич подал жалобу в ФИФА, после чего международная организация обязала «Акжайык» погасить долги, либо клуб будет лишен возможности регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. Кроме того, уральцы должны рассчитаться перед полузащитником Предрагом Говедарицей, который также имеет финансовые претензии.