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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб погасил долг перед легионером и может избежать наказания от ФИФА

Уральский «Акжайык» рассчитался по долгам с вратарем Срджаном Остоичем, который обращался в ФИФА с связи с задолженностями уральского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Клуб должен был игроку несколько зарплат, но на днях заплатил все, что причитаются сербу. Состав «Акжайыка» Остоич пополнил в июне 2016 года. В КПЛ он сыграл пять матчей, пропустил 15 мячей и уже в августе того же года с ним был расторгнут контракт.

Остоич подал жалобу в ФИФА, после чего международная организация обязала «Акжайык» погасить долги, либо клуб будет лишен возможности регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. Кроме того, уральцы должны рассчитаться перед полузащитником Предрагом Говедарицей, который также имеет финансовые претензии.

Ранее президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжас Абраев в интервью Vesti.kz отмечал, что в случае погашения долгов перед футболистами ограничительные меры с «Акжайыка» будут сняты. В 2019 году уральцы заняли третье место в первой лиге и уступили «Таразу» по сумме двух матчей за право сыграть в КПЛ-2020.

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