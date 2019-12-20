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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хиддинк в январе станет тренером-консультантом ПСВ, сообщают СМИ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк возвращается в голландский ПСВ, где будет работать в должности тренера-консультанта, сообщает NOS.

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Источник: AFP 2019

По информации голландского издания, Хиддинк приступит к своим обязанностям в середине января 2020 года и будет помогать тренерскому штабу команды и молодежной академии клуба. Для 73-летнего специалиста это второе пришествие в клуб из Эйндховена на должность консультанта — в первой половине 2014 года он помогал возглавлявшему в то время команду Филлипу Коку.

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В декабре после отставки Марка ван Боммела главным тренером ПСВ был назначен Эрнест Фабер, который будет выполнять эти обязанности до конца сезона.

Хиддинк был главным тренером клуба из Эйндховена с 1987 по 1990 и с 2002 по 2006 год. Во время его первого срока работы ПСВ выиграл три титула чемпионов Нидерландов, а также Кубок европейских чемпионов в 1988 году. В нулевых годах Хиддинк принес в Эйндховен еще три чемпионских титула и доводил команду до полуфинала Лиги чемпионов.

Хиддинк возглавлял сборную России в 2006—2010 годах, под его руководством российская команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Также голландский специалист работал в России главным тренером махачкалинского «Анжи» (2012−2013).

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