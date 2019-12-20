Микель Артета назначен главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал»
ТАСС, 20 декабря. Испанец Микель Артета стал новым главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает
ТАСС, 20 декабря. Испанец Микель Артета стал новым главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает
Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на 3,5 года.
«Это большая честь, “Арсенал” — один из самых больших клубов в мире, — сказал Артета. — Нам нужно бороться за трофеи, и это было проговорено в беседах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что у нас получится. Я понимаю, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых футболистов, к тому же много молодых игроков приходит из нашей академии».
Предыдущий тренер лондонцев испанец Унаи Эмери был уволен 29 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды, до назначения Артеты исполняющим обязанности главного тренера был швед Фредрик Юнгберг. В настоящее время «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 17 матчах 22 очка. Также команда вылетела из Кубка английской лиги и пробилась в
Артета выступал за «Арсенал» с лета 2011 года по лето 2016 года, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Всего он провел за клуб 150 матчей, забив 16 голов и сделав 8 результативных передач. С 2016 года Артета работал помощником Хосепа Гвардиолы в тренерском штабе «Манчестер Сити».