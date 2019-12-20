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17:46 (мск), источник: ТАСС

Микель Артета назначен главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал»

ТАСС, 20 декабря. Испанец Микель Артета стал новым главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2019

Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на 3,5 года.

«Это большая честь, “Арсенал” — один из самых больших клубов в мире, — сказал Артета. — Нам нужно бороться за трофеи, и это было проговорено в беседах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что у нас получится. Я понимаю, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых футболистов, к тому же много молодых игроков приходит из нашей академии».

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Предыдущий тренер лондонцев испанец Унаи Эмери был уволен 29 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды, до назначения Артеты исполняющим обязанности главного тренера был швед Фредрик Юнгберг. В настоящее время «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 17 матчах 22 очка. Также команда вылетела из Кубка английской лиги и пробилась в плей-офф Лиги Европы.

Артета выступал за «Арсенал» с лета 2011 года по лето 2016 года, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Всего он провел за клуб 150 матчей, забив 16 голов и сделав 8 результативных передач. С 2016 года Артета работал помощником Хосепа Гвардиолы в тренерском штабе «Манчестер Сити».

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18 декабря© Ньюстюб
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