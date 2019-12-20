Микель Артета назначен главным тренером английского футбольного клуба «Арсенал»

«Это большая честь, “Арсенал” — один из самых больших клубов в мире, — сказал Артета. — Нам нужно бороться за трофеи, и это было проговорено в беседах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что у нас получится. Я понимаю, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых футболистов, к тому же много молодых игроков приходит из нашей академии».