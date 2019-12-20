«Был спокоен, поскольку знал, что ФИФА примет мою сторону»: сербский легионер — о долгах «Акжайыка»

Источник: gilabola.com

— Срджан, расскажите, как так получилось, что вы подали жалобу на «Акжайык» в ФИФА, и верно ли то, что перед вами погасили долги на этой неделе?

— Два года назад я действительно подавал жалобу, потому что клуб некорректно расстался со мной, расторгнув контракт. Я хотел договориться с «Акжайыком» и предупреждал, что если мы не найдем решение, то я буду обращаться в ФИФА. Они ведь расторгли контракт без моего согласия, говорили, что якобы есть пункт, по которому они могут это сделать, если будут недовольны моей игрой. Но этот пункт действовал только в отношении местных игроков, но не для легионеров. Когда пришел новый тренер (Вахид Масудов), меня решили убрать, потому что тренер не хотел вратаря-легионера.

Сначала мы нормально поговорили с руководством «Акжайыка». Я думал, все будет без проблем, но затем юрист клуба сказал, что мне не заплатят, я уйду, меня выселят из гостиницы, виза закончится и мне придется покинуть страну. Я предполагаю, что те руководители клуба не думали о будущем и знали, что скоро тоже уйдут.

Поэтому мне жаль, что клубу грозили санкции, ведь нынешнее руководство не совершало этих действий. Изначально я был спокоен, поскольку знал, что ФИФА примет мою сторону и мне все выплатят. Просто стоило подождать.

— Сколько вам должны были?

— Две с половиной зарплаты, но точную сумму не буду говорить. Вообще, когда клуб расставался со мной, то он мог выплатить полторы зарплаты, и я бы ушел, после чего успел бы найти себе новый клуб, ведь это было в августе. Но я просто сидел в клубе 20 дней, пытался договориться, а затем уже закрылось трансферное окно в Сербии — я остался без команды.

Потом со мной связался Иван Перич (бывший игрок многих команд КПЛ — Vesti.kz), он был вроде посредника между мной и клубом. Недавно он сказал, что мне все выплатят, и на этой неделе действительно закрыли долг. Я не имею претензий к «Акжайыку», нынешнее руководство клуба сделало все, чтобы погасить долг.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я завершил карьеру недавно, а теперь являюсь тренером команд U-14 и U-15 в «Партизане».