Черышев в заявке «Валенсии» впервые с ноября
Стала известна заявка «Валенсии» на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает
Стала известна заявка «Валенсии» на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида», сообщает
28-летний Черышев не играл
В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Список из 18 футболистов «Валенсии» выглядит следующим образом:
«Валенсия» с 27 очками занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» — 15-я строчка и 19 баллов.