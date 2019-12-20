Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил
По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.
В текущем сезоне 23-летний Беседин провел 23 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.
|Уве Реслер
|Алексей Михайличенко
|Расмус Бенгтссон
|2′
|Виталий Миколенко(Виталий Буяльский)
|18′
|Маркус Розенберг(Арнор Траустасон)
|48′
|Виктор Цыганков(Виталий Буяльский)
|39′
|Эрдаль Ракип(Серен Рикс)
|57′
|Беньямин Вербич(Виктор Цыганков)
|77′
|Маркус Розенберг(Йо Инге Бергет)
|90+6′
|27
|Юхан Далин
|1
|Георгий Бущан
|17
|Расмус Бенгтссон
|16
|Виталий Миколенко
|24
|Лассе Нильсен
|30
|Артем Шабанов
23′
|5
|Серен Рикс
|44
|Тамаш Кадар
|7
|Фуад Баширу
76′
|94
|Томаш Кендзера
|8
|Арнор Траустасон
|5
|Сергей Сидорчук
36′65′
|9
|Маркус Розенберг
|15
|Виктор Цыганков
|32
|Йо Инге Бергет
|41
|Артем Беседин
90+3′
|2
|Эрик Ларссон
79′
|8
|Владимир Шепелев
20′71′
|11
|Гильермо Молинс
|10
|Николай Шапаренко
90′
|4
|Беранг Сафари
90′
|29
|Виталий Буяльский
89′
|3
|Йонас Кнудсен
|19
|Денис Гармаш
|20
|Бонке Инносент
45′
|7
|Беньямин Вербич
70′82′
|19
|Эрдаль Ракип
67′
|20
|Александр Караваев
|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Краловец(Чехия)