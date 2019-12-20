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19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook. Игра прошла 28 ноября.

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Источник: Reuters

По информации источника, форвард отстранен от любой футбольной активности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

В текущем сезоне 23-летний Беседин провел 23 матча за «Динамо», забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

Мальме
4:3
Первый тайм: 1:2
Динамо К
Футбол, Лига Европы, Группа B28.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Swedbank Stadium (Malmo New Stadium), 19224 зрителя
Главные тренеры
Уве РеслерАлексей Михайличенко
Голы
Расмус Бенгтссон2′
Виталий Миколенко(Виталий Буяльский)18′
Маркус Розенберг(Арнор Траустасон)48′
Виктор Цыганков(Виталий Буяльский)39′
Эрдаль Ракип(Серен Рикс)57′
Беньямин Вербич(Виктор Цыганков)77′
Маркус Розенберг(Йо Инге Бергет)90+6′
Составы команд
27Юхан Далин
1Георгий Бущан
17Расмус Бенгтссон
16Виталий Миколенко
24Лассе Нильсен
30Артем Шабанов
23′
5Серен Рикс
44Тамаш Кадар
7Фуад Баширу
76′
94Томаш Кендзера
8Арнор Траустасон
5Сергей Сидорчук
36′65′
9Маркус Розенберг
15Виктор Цыганков
32Йо Инге Бергет
41Артем Беседин
90+3′
2Эрик Ларссон
79′
8Владимир Шепелев
20′71′
11Гильермо Молинс
10Николай Шапаренко
90′
4Беранг Сафари
90′
29Виталий Буяльский
89′
3Йонас Кнудсен
19Денис Гармаш
20Бонке Инносент
45′
7Беньямин Вербич
70′82′
19Эрдаль Ракип
67′
20Александр Караваев
Статистика
2Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
16Фолы16
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Краловец(Чехия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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