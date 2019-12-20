Обладатель Кубка Казахстана по футболу узнал двух соперников по сборам в Турции
Кызылординский «Кайсар» узнал двух соперников в сборам в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский «Кайсар» узнал двух соперников в сборам в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
23 января обладатель Кубка Казахстана по футболу встретится с пловдивским «Локомотивом», который идет третьим в чемпионате Болгарии, а 14 февраля — с украинским «Олимпиком», занимающим восьмое место из 12 команд своего чемпионата.
Отметим, что летом 2020 года «Кайсар» дебютирует в Лиге Европы. Путевку в этот турнир кызылординцы завоевали после победы над «Атырау» в финале Кубка.