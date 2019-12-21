Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20.12
Эйбар
Гранада
30
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
11:44 (мск), источник: Газета.Ру

Трансферная стоимость Неймара понижена впервые в его карьере

Трансферная стоимость бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара была понижена впервые в его карьере, сообщает Transfermarkt.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В 2015 и 2016 годах трансферная стоимость футболиста составила €100 млн, а вот в 2018 году — уже €180 млн. Однако в 2019 году стоимость упала на €20 млн. Примечательно, что эта сумма упала впервые за всю карьеру бразильца.

В 2017 году игрок перешел из каталонской «Барселоны» во французский клуб.

Читайте также
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы
Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец
Винтовка надежды: Миронова стала новым лидером сборной России
Бобровский пропустил гол, который никто не заметил
Малкин сравнялся с Могильным по очкам в регулярке НХЛ
«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь