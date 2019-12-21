Трансферная стоимость Неймара понижена впервые в его карьере

В 2015 и 2016 годах трансферная стоимость футболиста составила €100 млн, а вот в 2018 году — уже €180 млн. Однако в 2019 году стоимость упала на €20 млн. Примечательно, что эта сумма упала впервые за всю карьеру бразильца.