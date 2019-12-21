Трансферная стоимость Неймара понижена впервые в его карьере
Трансферная стоимость бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара была понижена впервые в его карьере, сообщает Transfermarkt.
Трансферная стоимость бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара была понижена впервые в его карьере, сообщает Transfermarkt.
В 2015 и 2016 годах трансферная стоимость футболиста составила €100 млн, а вот в 2018 году — уже €180 млн. Однако в 2019 году стоимость упала на €20 млн. Примечательно, что эта сумма упала впервые за всю карьеру бразильца.
В 2017 году игрок перешел из каталонской «Барселоны» во французский клуб.