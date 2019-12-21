Моуринью признался в любви к Лэмпарду и пожелал ему поражения

По словам Моуринью, как в начале, так и в конце встречи, специалисты крепко обнимутся, и исход игры не повлияет на их отношение друг к другу. Он отметил, что вряд ли что-то сможет испортить их взаимоотношения, так как Моуринью до сих пор благодарен Лэмпарду за то, что тот делал, будучи его подопечным.