Моуринью признался в любви к Лэмпарду и пожелал ему поражения
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался по поводу грядущего дерби с «Челси», передает Eurosport.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался по поводу грядущего дерби с «Челси», передает Eurosport.
Напомним, что наставником «синих» является бывший подопечный португальца Фрэнк Лэмпард. Две лондонские команды сразятся завтра, 22 декабря, в рамках 18-го тура Английской
По словам Моуринью, как в начале, так и в конце встречи, специалисты крепко обнимутся, и исход игры не повлияет на их отношение друг к другу. Он отметил, что вряд ли
«Я люблю и всегда буду любить Лэмпарда, но надеюсь, что в 22 декабря он проиграет», — заявил португальский наставник «шпор».