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00:56 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью признался в любви к Лэмпарду и пожелал ему поражения

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался по поводу грядущего дерби с «Челси», передает Eurosport.

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Напомним, что наставником «синих» является бывший подопечный португальца Фрэнк Лэмпард. Две лондонские команды сразятся завтра, 22 декабря, в рамках 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на домашнем поле «Тоттенхэма».

Англия 2019/2020
Тур 18, 22.12.2019, 19:30

Тоттенхэм Хотспур-Челси-

По словам Моуринью, как в начале, так и в конце встречи, специалисты крепко обнимутся, и исход игры не повлияет на их отношение друг к другу. Он отметил, что вряд ли что-то сможет испортить их взаимоотношения, так как Моуринью до сих пор благодарен Лэмпарду за то, что тот делал, будучи его подопечным.

«Я люблю и всегда буду любить Лэмпарда, но надеюсь, что в 22 декабря он проиграет», — заявил португальский наставник «шпор».

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