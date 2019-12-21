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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину» в 17-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на выезде с крупным счетом обыграли «Фиорентину» в 17-м туре чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Встреча во Флоренции завершилась победой гостей со счетом 4:1. Голы в составе «Ромы» забили Эдин Джеко (19-я минута), Александар Коларов (21), Лоренцо Пеллегрини (73) и Николо Дзаниоло (88). У «Фиорентины» отличился Милан Бадель (34).

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Следующий матч «Рома» проведет 5 января дома против «Торино», «Фиорентина» днем позже сыграет на выезде с «Болоньей».

Фиорентина
1:4
Первый тайм: 1:2
Рома
Футбол, Италия, Тур 1720.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Винченцо МонтеллаПаулу Фонсека
Голы
Милан Бадель34′
Эдин Джеко(Николо Дзаньоло)19′
Александр Коларов21′
Лоренцо Пеллегрини(Эдин Джеко)73′
Николо Дзаньоло(Эдин Джеко)88′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
13Пау Лопес
4Никола Миленкович
6Крис Смоллинг
20Херман Пеццела
20′
11Александр Коларов
45+2′
22Мартин Касерес
45+1′
23Джанлука Манчини
29Далберт
24Алессандро Флоренци
5Милан Бадель
21Жордан Верету
78Эрик Пульгар
42Амаду Диавара
57′
28Душан Влахович
89′
9Эдин Джеко
21Поль Лирола
83′
7Лоренцо Пеллегрини
86′
16Валентен Эйсерик
17Дженгиз Юндер
8Гаэтано Кастровилли
64′83′
22Николо Дзаньоло
38′90′
11Риккардо Соттиль
37Леонардо Спинаццола
10Кевин-Принс Боатенг
66′
8Диего Перотти
76′
9Педру
77Генрих Мхитарян
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
20Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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