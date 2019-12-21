«Рома» на выезде разгромила «Фиорентину» в 17-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на выезде с крупным счетом обыграли «Фиорентину» в 17-м туре чемпионата Италии.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболисты «Ромы» на выезде с крупным счетом обыграли «Фиорентину» в 17-м туре чемпионата Италии.
Встреча во Флоренции завершилась победой гостей со счетом 4:1. Голы в составе «Ромы» забили Эдин Джеко (19-я минута), Александар Коларов (21), Лоренцо Пеллегрини (73) и Николо Дзаниоло (88). У «Фиорентины» отличился Милан Бадель (34).
Следующий матч «Рома» проведет 5 января дома против «Торино», «Фиорентина» днем позже сыграет на выезде с «Болоньей».
|Винченцо Монтелла
|Паулу Фонсека
|Милан Бадель
|34′
|Эдин Джеко(Николо Дзаньоло)
|19′
|Александр Коларов
|21′
|Лоренцо Пеллегрини(Эдин Джеко)
|73′
|Николо Дзаньоло(Эдин Джеко)
|88′
|69
|Бартломей Дронговски
|13
|Пау Лопес
|4
|Никола Миленкович
|6
|Крис Смоллинг
|20
|Херман Пеццела
20′
|11
|Александр Коларов
45+2′
|22
|Мартин Касерес
45+1′
|23
|Джанлука Манчини
|29
|Далберт
|24
|Алессандро Флоренци
|5
|Милан Бадель
|21
|Жордан Верету
|78
|Эрик Пульгар
|42
|Амаду Диавара
57′
|28
|Душан Влахович
89′
|9
|Эдин Джеко
|21
|Поль Лирола
83′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
86′
|16
|Валентен Эйсерик
|17
|Дженгиз Юндер
|8
|Гаэтано Кастровилли
64′83′
|22
|Николо Дзаньоло
38′90′
|11
|Риккардо Соттиль
|37
|Леонардо Спинаццола
|10
|Кевин-Принс Боатенг
66′
|8
|Диего Перотти
76′
|9
|Педру
|77
|Генрих Мхитарян
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)