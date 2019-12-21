Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20.12
Эйбар
Гранада
30
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20.12
Фиорентина
Рома
14
Футбол. Зарубежный
20.12
Хоффенхайм
Боруссия Д
21
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец Беседин

УЕФА уже его наказала, но точка в деле не поставлена.

Наверх
Источник: AP 2019

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин подозревается в употреблении допинга. Об этом в своих соцсетях накануне сообщил украинский канал TaToTake. Украинец провалил обязательный допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальмё», который состоялся ещё 29 ноября. Сообщается, что УЕФА уже тогда обратила внимание на инцидент и начала расследование, а самого Беседина теперь ожидают большие проблемы.

Обвинения УЕФА

На днях киевское «Динамо» получило от УЕФА официальное письмо с обвинением в адрес Беседина. Организация начала расследование по данному случаю. Неизвестно, какой именно запрещённый препарат нашли в пробе у Беседина. УЕФА принял решение отстранить футболиста от любой футбольной деятельности на 30 дней. При этом санкции со стороны организации по отношению к игроку могут ужесточиться.

В самое ближайшее время должна быть выбрана дата, когда состоится слушание. Дело будет рассматриваться до 17 января, а значит вердикт будет вынесет не позднее этого числа.
Киевский клуб отреагировал на письмо УЕФА, выступив с заявлением на своём официальном сайте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот перевод: «19 декабря 2019 года “Динамо” было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. В настоящий момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, “Динамо” не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».

Читайте также
Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы

Реакция болельщиков

Есть ощущение, что не все украинские болельщики являются поклонниками игры Беседина. Вот реакция некоторых читателей на новость о том, что у него могут возникнуть проблемы, на одном из самых популярных футбольных сайтов страны — Football.ua.

Guano666: Бог услышал наши молитвы!!! Все в плюсе — Беседин не играет, но в команде, команда играет, а Беседин не играет!!! Бинго!!!

MisterFox: По ходу, болельщики Динамо что-то подмешали этому бревну перед игрой. Жестоко, но другого варианта избавиться от него не было.

Украiнець: Ну что же, поздравляю всех болельщиков Динамо с этим великим праздником. Святой Николай прислушался к нашим просьбам и принес нам подарок под подушку.

FStas: Это серьезное усиление Динамо. Еще бы Гармаша, Шепелева, Бущана и Кадара на допинге поймать — и можно за чемпионство бороться.

Тамплиер: Страшно даже подумать, как это бревно играло бы без допинга.

Кто такой Беседин?

Беседин является воспитанником киевского «Динамо». В 2015 году на правах аренды выступал за харьковский «Металлист», который позже был расформирован. В составе «Динамо» 23-летний нападающий сыграл 105 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 11 голевых передач.

Сам Артём, ещё будучи игроком молодёжной сборной Украины, любил проводить время с друзьями в кальянных и барах, не стесняясь выкладывать фотки в своём инстаграме. Кстати, судя по комментариям к первой записи, Беседин давно знаком с Александром Зинченко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

С 2016 года Артём выступает вместе с ним за сборную Украины. В её составе он провёл уже 13 матчей, в которых отличился дважды.

«Часто симулирую. Есть моменты, когда ты видишь, что уже отпустил мяч, а сзади защитник, то падаешь — судья свистит. Раз просвистел, значит, ты хорошо все сделал. Футбол — очень хитрая игра, не я один симулирую, этим занимается каждый», — рассказывал Беседин в одном из своих интервью.

Главное, чтобы в этот раз он не перехитрил сам себя.

Анатолий Романов

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы
Россиянка стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону
За российским форвардом «Торонто» открыли охоту другие клубы НХЛ
Лебедев проведет поединок после годичного перерыва
Гол в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
13-летняя российская фигуристка стала чемпионкой Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь