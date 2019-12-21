«Атлетико» снял удивительно милую новогоднюю рекламу с неожиданным концом
История про дедушку с важной целью.
История про дедушку с важной целью.
Приближаются рождественские праздники — самое время готовить подарки. Футбольный клуб «Атлетико» выпустил удивительно милый рекламный ролик.
Весь клип длиной чуть меньше двух минут посвящен дедушке, который целеустремленно движется к цели. Финальный твист озвучивать не будем — в нем весь кайф.
Заключительную надпись можно перевести как «Другой подход к пониманию жизни» — эта фраза стала девизом «Атлетико» на этот сезон.
Максим Полтавец