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10:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Атлетико» снял удивительно милую новогоднюю рекламу с неожиданным концом

История про дедушку с важной целью.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Приближаются рождественские праздники — самое время готовить подарки. Футбольный клуб «Атлетико» выпустил удивительно милый рекламный ролик.

Весь клип длиной чуть меньше двух минут посвящен дедушке, который целеустремленно движется к цели. Финальный твист озвучивать не будем — в нем весь кайф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительную надпись можно перевести как «Другой подход к пониманию жизни» — эта фраза стала девизом «Атлетико» на этот сезон.

Максим Полтавец

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