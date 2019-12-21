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14:37 (мск), источник: ТАСС

Карло Анчелотти назначен главным тренером английского «Эвертона»

ТАСС, 21 декабря. Итальянец Карло Анчелотти стал новым главным тренером английского футбольного клуба «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Последним местом работы итальянца был «Наполи», который он покинул 11 декабря.

Предыдущий тренер «Эвертона» Марку Силва был уволен 5 декабря, после поражения в гостях от самого принципиального соперника — «Ливерпуля» (2:5).

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В субботу «Эвертон» проведет домашний матч чемпионата Англии против лондонского «Арсенала», который также накануне сменил главного тренера — наставником команды стал многолетний лидер «Эвертона» Микель Артета.

В бытность игроком Анчелотти, выступая за «Рому» и «Милан», стал трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем национального кубка, двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Анчелотти занял третье место на чемпионате мира — 1990.

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Закончив в 1991 году игровую карьеру, Анчелотти вошел в тренерский штаб сборной Италии. Первым самостоятельным местом работы для него стала «Реджана» из второго итальянского дивизиона (Серия B). Затем он руководил итальянскими «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Наполи», английским «Челси», французским «Пари Сен-Жермен», испанским «Реалом» (Мадрид), немецкой «Баварией», с которыми четыре раза выиграл национальные чемпионаты («Милан» — 2004, «Челси» — 2010, ПСЖ — 2013, «Бавария» — 2017). Трижды он приводил свои команды к победе в Лиге чемпионов («Милан» — 2003, 2007, «Реал» — 2014). В январе 2015 года Анчелотти был введен в Зал славы итальянского футбола.

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