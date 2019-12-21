Карло Анчелотти назначен главным тренером английского «Эвертона»

Источник: Reuters

Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Последним местом работы итальянца был «Наполи», который он покинул 11 декабря.

Предыдущий тренер «Эвертона» Марку Силва был уволен 5 декабря, после поражения в гостях от самого принципиального соперника — «Ливерпуля» (2:5).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу «Эвертон» проведет домашний матч чемпионата Англии против лондонского «Арсенала», который также накануне сменил главного тренера — наставником команды стал многолетний лидер «Эвертона» Микель Артета.

В бытность игроком Анчелотти, выступая за «Рому» и «Милан», стал трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем национального кубка, двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Анчелотти занял третье место на чемпионате мира — 1990.