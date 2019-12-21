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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Деян Станкович назначен главным тренером «Црвены Звезды»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Деян Станкович занял должность главного тренера сербского футбольного клуба «Црвена Звезда», сообщается на официальной странице команды в Twitter.

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Источник: AP 2019

Станкович сменил на посту Владана Милоевича, который покинул клуб ранее в декабре.

«Я играл в футбол, работал с великими тренерами и игроками, многому научился у этих людей, которые верили в меня. Своей упорной работой я докажу, что пришел в большой клуб, я обещаю сражаться, как лев», — сказал 41-летний Станкович, которого цитирует rts.rs.

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«Црвена Звезда» после 20 туров лидирует в чемпионате Сербии, на 11 очков опережая ближайшего преследователя — «Партизан». Команда заняла четвертое место в группе В Лиги чемпионов и не вышла в плей-офф еврокубков.

В конце ноября сообщалось, что Станкович стал тренером клубной академии миланского «Интера», за который выступал в 2004—2013 годах. Ранее он также защищал цвета «Црвены Звезды» и римского «Лацио». В качестве тренера Станкович работал в итальянских «Интере» и «Удинезе».

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