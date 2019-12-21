Деян Станкович назначен главным тренером «Црвены Звезды»

Источник: AP 2019

Станкович сменил на посту Владана Милоевича, который покинул клуб ранее в декабре.

«Я играл в футбол, работал с великими тренерами и игроками, многому научился у этих людей, которые верили в меня. Своей упорной работой я докажу, что пришел в большой клуб, я обещаю сражаться, как лев», — сказал 41-летний Станкович, которого цитирует rts.rs.

«Црвена Звезда» после 20 туров лидирует в чемпионате Сербии, на 11 очков опережая ближайшего преследователя — «Партизан». Команда заняла четвертое место в группе В Лиги чемпионов и не вышла в плей-офф еврокубков.