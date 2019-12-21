«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Последней каплей стало домашнее поражение «фиалок» в матче с «Ромой» (1:4).

В настоящее время «Фиорентина» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Серии А. В 17 матчах команда набрала такое же количество очков. В чемпионате Италии клуб не побеждает уже на протяжении семи матчей.