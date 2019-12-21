«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»
Руководство «Фиорентины» приняло решение расторгнуть контракт с Винченцо Монтеллой после серии неудачных для команды результатов.
Руководство «Фиорентины» приняло решение расторгнуть контракт с Винченцо Монтеллой после серии неудачных для команды результатов.
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Последней каплей стало домашнее поражение «фиалок» в матче с «Ромой» (1:4).
Ранее стал известен список специалистов, которые рассматриваются в качестве претендентов на вакантный пост. Среди них — бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти.
|Винченцо Монтелла
|Паулу Фонсека
|Милан Бадель
|34′
|Эдин Джеко(Николо Дзаньоло)
|19′
|Александр Коларов
|21′
|Лоренцо Пеллегрини(Эдин Джеко)
|73′
|Николо Дзаньоло(Эдин Джеко)
|88′
|69
|Бартломей Дронговски
|13
|Пау Лопес
|4
|Никола Миленкович
|6
|Крис Смоллинг
|20
|Херман Пеццела
20′
|11
|Александр Коларов
45+2′
|22
|Мартин Касерес
45+1′
|23
|Джанлука Манчини
|29
|Далберт
|24
|Алессандро Флоренци
|5
|Милан Бадель
|21
|Жордан Верету
|78
|Эрик Пульгар
|42
|Амаду Диавара
57′
|28
|Душан Влахович
89′
|9
|Эдин Джеко
|21
|Поль Лирола
83′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
86′
|16
|Валентен Эйсерик
|17
|Дженгиз Юндер
|8
|Гаэтано Кастровилли
64′83′
|22
|Николо Дзаньоло
38′90′
|11
|Риккардо Соттиль
|37
|Леонардо Спинаццола
|10
|Кевин-Принс Боатенг
66′
|8
|Диего Перотти
76′
|9
|Педру
|77
|Генрих Мхитарян
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)