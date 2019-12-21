«Севилья» на выезде обыграла «Мальорку» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. «Севилья» одержала победу над «Мальоркой» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. «Севилья» одержала победу над «Мальоркой» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в
«Севилья» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (15) располагается на 17-й строчке.
|Висенте Морено
|Хулен Лопетеги
|Диегу Карлос(Эвер Банега)
|20′
|Эвер Банега
|63′
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|1
|Томаш Вацлик
|3
|Лумор Агбеньеню
|6
|Даниэл Каррису
|15
|Фран Гамес
37′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
15′
|20
|Александр Седлар
84′
|20
|Диегу Карлос
|24
|Мартин Вальент
64′
|23
|Серхио Регилон
84′
|14
|Дани Родригес
|10
|Эвер Банега
|26
|Такэфуса Кубо
|25
|Фернанду Режес
33′
|11
|Лаго Джуниор
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|8
|Сальва Севилья
57′
|24
|Хоан Хордан
73′
|29
|Кучо Эрнандес
|22
|Франко Васкес
|12
|Иддрису Баба
62′78′
|5
|Лукас Окампос
90′
|23
|Алейкс Фебас
|17
|Неманья Гудель
|22
|Анте Будимир
45+4′69′
|19
|Люк де Йонг
66′
|19
|Пабло Чаваррия
|12
|Жюль Кунде
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)