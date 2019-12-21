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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» на выезде обыграла «Мальорку» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. «Севилья» одержала победу над «Мальоркой» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Пальма-де-Майорке, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Диего Карлос (20-я минута) и Эвер Банега (63, с пенальти).

«Севилья» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Мальорка» (15) располагается на 17-й строчке.

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Мальорка
0:2
Первый тайм: 0:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 1821.12.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Iberostar Stadium
Главные тренеры
Висенте МореноХулен Лопетеги
Голы
Диегу Карлос(Эвер Банега)20′
Эвер Банега63′
Составы команд
1Мануэль Родригес Рейна
1Томаш Вацлик
3Лумор Агбеньеню
6Даниэл Каррису
15Фран Гамес
37′
16Гонсалес Хесус Навас
15′
20Александр Седлар
84′
20Диегу Карлос
24Мартин Вальент
64′
23Серхио Регилон
84′
14Дани Родригес
10Эвер Банега
26Такэфуса Кубо
25Фернанду Режес
33′
11Лаго Джуниор
11Мунир Эль-Хаддади
8Сальва Севилья
57′
24Хоан Хордан
73′
29Кучо Эрнандес
22Франко Васкес
12Иддрису Баба
62′78′
5Лукас Окампос
90′
23Алейкс Фебас
17Неманья Гудель
22Анте Будимир
45+4′69′
19Люк де Йонг
66′
19Пабло Чаваррия
12Жюль Кунде
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)13
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
15Фолы12
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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