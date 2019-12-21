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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 21 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0. Команды играли в оборонительной манере и практически не создали голевых моментов.

За несколько часов до матча главным тренером «Арсенала» был назначен Микель Артета, а «Эвертон» возглавил Карло Анчелотти. За поединком команд специалисты наблюдали с трибуны.

После 18 туров в активе «ирисок» 19 очков, команда находится на 15-й позиции. «Канониры» набрали 23 очка и располагаются на девятом месте.

В следующем туре «Эвертон» 26 декабря на своем поле примет «Бернли». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Борнмутом».

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0:0
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Англия, Тур 1821.12.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
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15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
12Люка Динь
77Букайо Сака
28′
2Мэйсон Холгейт
21Калум Чемберс
87′
13Йерри Мина
23Давид Луиз
7Ришарлисон
24Рис Нелсон
10Гильфи Сигурдссон
75′
35Габриел Мартинелли
9Доминик Калверт-Льюин
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14Пьер-Эмерик Обамеянг
78′
8Фабиан Делф
72′
9Александр Ляказетт
5Майкл Кин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)6
0Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
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