«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0. Команды играли в оборонительной манере и практически не создали голевых моментов.

За несколько часов до матча главным тренером «Арсенала» был назначен Микель Артета, а «Эвертон» возглавил Карло Анчелотти. За поединком команд специалисты наблюдали с трибуны.

После 18 туров в активе «ирисок» 19 очков, команда находится на 15-й позиции. «Канониры» набрали 23 очка и располагаются на девятом месте.