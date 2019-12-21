«Арсенал» и «Эвертон» сыграли вничью на глазах у новых тренеров
«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской
«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 18-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 21 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0. Команды играли в оборонительной манере и практически не создали голевых моментов.
После 18 туров в активе «ирисок» 19 очков, команда находится на 15-й позиции. «Канониры» набрали 23 очка и располагаются на девятом месте.
В следующем туре «Эвертон» 26 декабря на своем поле примет «Бернли». «Арсенал» в тот же день на выезде встретится с «Борнмутом».
|Данкан Фергюсон
|Фредди Юнгберг
|1
|Джордан Пикфорд
|1
|Бернд Лено
|19
|Джибриль Сидибе
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|12
|Люка Динь
|77
|Букайо Сака
28′
|2
|Мэйсон Холгейт
|21
|Калум Чемберс
87′
|13
|Йерри Мина
|23
|Давид Луиз
|7
|Ришарлисон
|24
|Рис Нелсон
|10
|Гильфи Сигурдссон
75′
|35
|Габриел Мартинелли
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|11
|Лукас Торрейра
|26
|Том Дэйвис
45′
|34
|Гранит Джака
|17
|Алекс Ивоби
11′
|32
|Эмил Смит-Роу
66′
|14
|Тосун Дженк
80′
|28
|Джозеф Уиллок
90+1′
|27
|Мойзе Кин
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
78′
|8
|Фабиан Делф
72′
|9
|Александр Ляказетт
|5
|Майкл Кин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|0
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)