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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» сохранил лидерство в Бундеслиге, совершив камбэк в матче с «Аугсбургом»

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург».

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Источник: РИА "Новости"

Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 3:1.

Первый гол был забит на 8-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Флориан Нидерлехнер. В середине второго тайма, на 68-й минуте, хозяева восстановили равенство усилиями полузащитника Конрада Лаймера. На 79-й минуте форвард Патрик Шик вывел «Лейпциг» вперёд. Итоговый счёт матча на 89-й минуте установил нападающий хозяев Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, продолжает лидировать в Бундеслиге. «Аугсбург» (23) — на 10-м месте.

Результаты параллельных матчей 17-го тура:

«Майнц» — «Байер» — 0:1
«Шальке-04» — «Фрайбург» — 2:2
«Кёльн» — «Вердер» — 1:0.

РБ Лейпциг
3:1
Первый тайм: 0:1
Аугсбург
Футбол, Германия, Тур 1721.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнМартин Шмидт
Голы
Конрад Лаймер68′
Флориан Нидерлехнер(Марко Рихтер)8′
Патрик Шик(Кристофер Нкунку)79′
Юссуф Поульсен(Тимо Вернер)89′
Составы команд
1Петер Гулачи
21Томаш Коубек
5Дайот Упамекано
2Штефан Лихтштайнер
16Лукас Клостерманн
6Джеффри Гауэлеув
23Марсель Хальстенберг
19Феликс Удуокхай
44′
8Амаду Айдара
22Йагу Амарал
18Кристофер Нкунку
10Даниэль Байер
68′
27Конрад Лаймер
16Рубен Варгас
72′
11Тимо Вернер
23Марко Рихтер
14Тайлер Адамс
86′
18Тин Едвай
60′
9Юссуф Поульсен
14Ян Моравек
31Диего Демме
65′
7Флориан Нидерлехнер
75′
7Марсель Забитцер
24Фредрик Йенсен
21Патрик Шик
81′83′
9Серхио Кордова
81′
22Норди Мукьеле
28Андре Хан
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)6
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
11Угловые4
8Фолы10
7Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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