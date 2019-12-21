«РБ Лейпциг» сохранил лидерство в Бундеслиге, совершив камбэк в матче с «Аугсбургом»

Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 3:1.



Первый гол был забит на 8-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Флориан Нидерлехнер. В середине второго тайма, на 68-й минуте, хозяева восстановили равенство усилиями полузащитника Конрада Лаймера. На 79-й минуте форвард Патрик Шик вывел «Лейпциг» вперёд. Итоговый счёт матча на 89-й минуте установил нападающий хозяев Юссуф Поульсен.



«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, продолжает лидировать в Бундеслиге. «Аугсбург» (23) — на 10-м месте.



Результаты параллельных матчей 17-го тура:



«Майнц» — «Байер» — 0:1

«Шальке-04» — «Фрайбург» — 2:2

«Кёльн» — «Вердер» — 1:0.