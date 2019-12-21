«РБ Лейпциг» сохранил лидерство в Бундеслиге, совершив камбэк в матче с «Аугсбургом»
В 17-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург».
В 17-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург».
Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 3:1.
Первый гол был забит на 8-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Флориан Нидерлехнер. В середине второго тайма, на 68-й минуте, хозяева восстановили равенство усилиями полузащитника Конрада Лаймера. На 79-й минуте форвард Патрик Шик вывел «Лейпциг» вперёд. Итоговый счёт матча на 89-й минуте установил нападающий хозяев Юссуф Поульсен.
«РБ Лейпциг», набрав 37 очков, продолжает лидировать в Бундеслиге. «Аугсбург» (23) — на 10-м месте.
Результаты параллельных матчей 17-го тура:
«Майнц» — «Байер» — 0:1
«Шальке-04» — «Фрайбург» — 2:2
«Кёльн» — «Вердер» — 1:0.
|Юлиан Нагельсманн
|Мартин Шмидт
|Конрад Лаймер
|68′
|Флориан Нидерлехнер(Марко Рихтер)
|8′
|Патрик Шик(Кристофер Нкунку)
|79′
|Юссуф Поульсен(Тимо Вернер)
|89′
|1
|Петер Гулачи
|21
|Томаш Коубек
|5
|Дайот Упамекано
|2
|Штефан Лихтштайнер
|16
|Лукас Клостерманн
|6
|Джеффри Гауэлеув
|23
|Марсель Хальстенберг
|19
|Феликс Удуокхай
44′
|8
|Амаду Айдара
|22
|Йагу Амарал
|18
|Кристофер Нкунку
|10
|Даниэль Байер
68′
|27
|Конрад Лаймер
|16
|Рубен Варгас
72′
|11
|Тимо Вернер
|23
|Марко Рихтер
|14
|Тайлер Адамс
86′
|18
|Тин Едвай
60′
|9
|Юссуф Поульсен
|14
|Ян Моравек
|31
|Диего Демме
65′
|7
|Флориан Нидерлехнер
75′
|7
|Марсель Забитцер
|24
|Фредрик Йенсен
|21
|Патрик Шик
81′83′
|9
|Серхио Кордова
81′
|22
|Норди Мукьеле
|28
|Андре Хан
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|10
|7
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниэль Зиберт(Германия)