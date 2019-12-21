Блинд завершит карьеру? У голландского защитника проблемы с сердцем
У игрока «Аякса» и сборной Голландии возникли проблемы со здоровьем.
У игрока «Аякса» и сборной Голландии возникли проблемы со здоровьем.
Футболист почувствовал недомогание (головокружение) 10 декабря во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1), который он доиграл до конца. Затем амстердамцы объявили, что в течение нескольких дней Блинда тщательно обследуют.
Не выйдет он на поле и в воскресенье, когда «Аякс» сыграет последний матч в этом году — с «АДО Ден Хаг».
Сегодня «Аякс» объявил, что Дэйли Блинду диагностировано воспаление сердечной мышцы — миокардит. Футболисту установили
Дефибриллятор оснащен импульсным генератором. Он обеспечивает питание системы, следит за работой сердца и при необходимости посылает электрический импульс к миокарду.
«Операция состоялась в пятницу, 29-летний футболист пропустит тренировочный сбор в начале января. Он продолжит восстанавливаться в Амстердаме», — говорится в заявлении «Аякса».
Насколько серьезны проблемы Блинда, пока не говорится. Сам же футболист, благодаря всех тех, кто прислал сообщения в его поддержку, сказал, что чувствует себя хорошо и сделает все, чтобы быстрее вернуться.
Миокардит заставил полузащитника «Реала» и чемпиона Европы-2008 Рубена де ла Реда завершить карьеру. В октябре 2008 года в кубковом матче с «Реалом Унион» он потерял сознание и с тех пор на поле не выходил.
Несколько лет назад во время матча серии В с «Пескарой» потерял сознание полузащитник «Ливорно» Пьермарио Морозини. После чего он скончался — по разным данным, это произошло еще на стадионе или же по пути в больницу. Одна из версий смерти — миокардит.