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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Блинд завершит карьеру? У голландского защитника проблемы с сердцем

У игрока «Аякса» и сборной Голландии возникли проблемы со здоровьем.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что произошло

Футболист почувствовал недомогание (головокружение) 10 декабря во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1), который он доиграл до конца. Затем амстердамцы объявили, что в течение нескольких дней Блинда тщательно обследуют. Из-за этого он пропустил встречу чемпионата Голландии с АЗ (0:1) и Кубка страны с «Телстаром» (4:3).

Не выйдет он на поле и в воскресенье, когда «Аякс» сыграет последний матч в этом году — с «АДО Ден Хаг».

Выбыл на неопределенный срок

Сегодня «Аякс» объявил, что Дэйли Блинду диагностировано воспаление сердечной мышцы — миокардит. Футболисту установили S-ICD (Subcutaneous Implantable Defibrillator) — подкожный дефибриллятор. Он предназначается для коррекции нарушений ритма у пациентов кардиологического профиля. При внезапной остановке сердца устройство, имплантированное под кожу, сможет провести дефибрилляцию и спасти человеку жизнь.

Дефибриллятор оснащен импульсным генератором. Он обеспечивает питание системы, следит за работой сердца и при необходимости посылает электрический импульс к миокарду.

«Операция состоялась в пятницу, 29-летний футболист пропустит тренировочный сбор в начале января. Он продолжит восстанавливаться в Амстердаме», — говорится в заявлении «Аякса».

Насколько серьезны проблемы Блинда, пока не говорится. Сам же футболист, благодаря всех тех, кто прислал сообщения в его поддержку, сказал, что чувствует себя хорошо и сделает все, чтобы быстрее вернуться.

Чем грозит миокардит

Миокардит заставил полузащитника «Реала» и чемпиона Европы-2008 Рубена де ла Реда завершить карьеру. В октябре 2008 года в кубковом матче с «Реалом Унион» он потерял сознание и с тех пор на поле не выходил.

Несколько лет назад во время матча серии В с «Пескарой» потерял сознание полузащитник «Ливорно» Пьермарио Морозини. После чего он скончался — по разным данным, это произошло еще на стадионе или же по пути в больницу. Одна из версий смерти — миокардит.

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