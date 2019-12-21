Футболисты «Баварии» победили «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89-я).
В другом матче тура «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» — 3:1. На гол Флориана Нидерлехнера (8-я) хозяева ответили точными ударами Конрада Лаймера (68-я), Патрика Шика (80-я) и Юссуфа Поульсена (89-я).
«Лейпциг» с 37 очками лидирует в чемпионате Германии, на втором месте идет мёнхенгладбахская «Боруссия» (34), на третьем — «Бавария» (33).
Результаты других субботних матчей:
«Кельн» — «Вердер» — 1:0,
«Майнц» — «Байер» — 0:1,
«Шальке» — «Фрайбург» — 2:2.
|Ханс-Дитер Флик
|Оливер Гласнер
|Джошуа Зиркзе(Томас Мюллер)
|85′
|Серж Гнабри(Роберт Левандовски)
|89′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Кун Кастелс
|5
|Бенжамен Павар
|15
|Жером Руссийон
|27
|Давид Алаба
|19
|Кевин Мбабу
|32
|Джошуа Киммих
47′
|25
|Джон Брукс
|14
|Иван Перишич
|32
|Марсель Тиссеран
|19
|Альфонсо Дэйвис
|23
|Жозуа Гилавоги
|25
|Томас Мюллер
76′
|27
|Максимилиан Арнольд
71′
|9
|Роберт Левандовски
|40
|Сантос Са Жуан Виктор
|8
|Хави Мартинес
45′
|8
|Ренато Штеффен
67′
|17
|Джером Боатенг
|6
|Паулу Отавиу
67′
|10
|Филиппе Коутинью
83′
|11
|Феликс Клаус
77′
|35
|Джошуа Зиркзе
|9
|Ваут Вегхорст
|22
|Серж Гнабри
90′
|24
|Ксавер Шлагер
57′
|16
|Леон Даяку
|13
|Янник Герхардт
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Кристиан Дингерт(Германия)