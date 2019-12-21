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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Баварии» победили «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89-я).

В другом матче тура «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» — 3:1. На гол Флориана Нидерлехнера (8-я) хозяева ответили точными ударами Конрада Лаймера (68-я), Патрика Шика (80-я) и Юссуфа Поульсена (89-я).

«Лейпциг» с 37 очками лидирует в чемпионате Германии, на втором месте идет мёнхенгладбахская «Боруссия» (34), на третьем — «Бавария» (33).

Результаты других субботних матчей:

«Кельн» — «Вердер» — 1:0,

«Майнц» — «Байер» — 0:1,

«Шальке» — «Фрайбург» — 2:2.

Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Вольфсбург
Футбол, Германия, Тур 1721.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликОливер Гласнер
Голы
Джошуа Зиркзе(Томас Мюллер)85′
Серж Гнабри(Роберт Левандовски)89′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Кун Кастелс
5Бенжамен Павар
15Жером Руссийон
27Давид Алаба
19Кевин Мбабу
32Джошуа Киммих
47′
25Джон Брукс
14Иван Перишич
32Марсель Тиссеран
19Альфонсо Дэйвис
23Жозуа Гилавоги
25Томас Мюллер
76′
27Максимилиан Арнольд
71′
9Роберт Левандовски
40Сантос Са Жуан Виктор
8Хави Мартинес
45′
8Ренато Штеффен
67′
17Джером Боатенг
6Паулу Отавиу
67′
10Филиппе Коутинью
83′
11Феликс Клаус
77′
35Джошуа Зиркзе
9Ваут Вегхорст
22Серж Гнабри
90′
24Ксавер Шлагер
57′
16Леон Даяку
13Янник Герхардт
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)5
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые6
10Фолы10
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Дингерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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