Футболисты «Баварии» победили «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89-я).

В другом матче тура «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» — 3:1. На гол Флориана Нидерлехнера (8-я) хозяева ответили точными ударами Конрада Лаймера (68-я), Патрика Шика (80-я) и Юссуфа Поульсена (89-я).

«Лейпциг» с 37 очками лидирует в чемпионате Германии, на втором месте идет мёнхенгладбахская «Боруссия» (34), на третьем — «Бавария» (33).

Результаты других субботних матчей:

«Кельн» — «Вердер» — 1:0,

«Майнц» — «Байер» — 0:1,