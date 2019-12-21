«Шеффилд Юнайтед» одержал выездную победу и поднялся на пятое место в АПЛ

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Клинков» на 23-й минуте вывел вперед Оливер Макберни. Этот гол оказался единственным в матче.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 28 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» имеет в активе 20 очков и занимает 13-ю позицию.