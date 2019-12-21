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20:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Шеффилд Юнайтед» одержал выездную победу и поднялся на пятое место в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Клинков» на 23-й минуте вывел вперед Оливер Макберни. Этот гол оказался единственным в матче.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 28 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» имеет в активе 20 очков и занимает 13-ю позицию.

В следующем туре «Брайтон» 26 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Уотфорд».

Брайтон & Хоув
0:1
Первый тайм: 0:1
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1821.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
Главные тренеры
Грэм ПоттерКрис Уайлдер
Голы
Оливер Макберни23′
Составы команд
1Мэтью Райан
1Дин Хендерсон
5Льюис Данк
2Джордж Болдок
15Адам Уэбстер
3Энда Стивенс
75′
33Дэн Берн
5Джек О`Коннелл
6Дэйл Стивенс
6Крис Бэшем
83′
18Аарон Муй
12Джон Иган
24Дэйви Преппер
7Джон Ландстрем
7Нил Мопей
17Дэвид Макголдрик
85′
22Мартин Монтойя
56′
8Люк Фримен
53′
8Ив Биссума
87′
23Бен Осборн
13Паскаль Гросс
46′
16Оливер Норвуд
82′
17Гленн Маррей
27Мухамед Бешич
11Леандро Троссар
46′
9Оливер Макберни
63′
44Аарон Конноли
22Лис Муссе
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)5
0Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
6Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Джоунс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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