«Шеффилд Юнайтед» одержал выездную победу и поднялся на пятое место в АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура Английской
«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Клинков» на 23-й минуте вывел вперед Оливер Макберни. Этот гол оказался единственным в матче.
В следующем туре «Брайтон» 26 декабря на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Уотфорд».
|Грэм Поттер
|Крис Уайлдер
|Оливер Макберни
|23′
|1
|Мэтью Райан
|1
|Дин Хендерсон
|5
|Льюис Данк
|2
|Джордж Болдок
|15
|Адам Уэбстер
|3
|Энда Стивенс
75′
|33
|Дэн Берн
|5
|Джек О`Коннелл
|6
|Дэйл Стивенс
|6
|Крис Бэшем
83′
|18
|Аарон Муй
|12
|Джон Иган
|24
|Дэйви Преппер
|7
|Джон Ландстрем
|7
|Нил Мопей
|17
|Дэвид Макголдрик
85′
|22
|Мартин Монтойя
56′
|8
|Люк Фримен
53′
|8
|Ив Биссума
87′
|23
|Бен Осборн
|13
|Паскаль Гросс
46′
|16
|Оливер Норвуд
82′
|17
|Гленн Маррей
|27
|Мухамед Бешич
|11
|Леандро Троссар
46′
|9
|Оливер Макберни
63′
|44
|Аарон Конноли
|22
|Лис Муссе
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|5
|0
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роберт Джоунс(Англия)