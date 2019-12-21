«Барселона» разгромила «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: Reuters

Субботняя встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:1. В составе каталонского клуба голы забили Антуан Гризманн (14-я минута), Артуро Видаль (45-я), Лионель Месси (69-я) и Луис Суарес (75-я, с пенальти). У проигравших отличился Пере Понс (56-я).

«Барселона» с 39 очками лидирует в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (19) располагается на 15-й строчке.