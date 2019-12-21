«Монтеррей» стал бронзовым призёром клубного ЧМ, одолев «Аль-Хиляль» по пенальти
В матче за третье место «Монтеррей» встречался с «Аль-Хилялем».
В матче за третье место «Монтеррей» встречался с «Аль-Хилялем».
Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Основное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти удачливее оказались номинальные хозяева — 4:3.
На 35-й минуте команда из Саудовской Аравии вышла вперёд благодаря точному удару полузащитника Карлоса Эдуардо. В начале второго тайма, в период с 55-й по 60-ю минуту, мексиканский коллектив забил два гола усилиями хавбеков Артуро Гонсалеса и Максимильяно Месы. На 66-й минуте равенство восстановил форвард номинальных гостей Бафатимби Гомис. В серии пенальти точнее оказался «Монтеррей».
Сегодня, 21 декабря, станет известен победитель клубного чемпионата мира. В финальном матче сойдутся «Ливерпуль» и «Фламенго». Начало — в 20:30 мск.