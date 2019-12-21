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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.

Как информирует Opta, Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет: 2010 — 60, 2011 — 59, 2012 — 91, 2013 — 45, 2014 — 58, 2015 — 52, 2016 — 59, 2017 — 54, 2018 — 51, 2019 — 50.

Барселона
4:1
Первый тайм: 2:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 1821.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеАсьер Гаритано
Голы
Антуан Гризманн(Луис Суарес)14′
Пере Понс(Рубен Дуарте)56′
Артуро Видаль(Луис Суарес)45′
Лионель Месси(Луис Суарес)69′
Луис Суарес75′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Фернандо Флорес Пачеко
18Жорди Альба
88′
21Мартин Агиррегабирия
74′
3Жерар Пике
3Рубен Дуарте
23Самюэль Юмтити
67′
4Родригу Эли
84′
19Карлес Аленья
23Ксимо Наварро
22Артуро Видаль
19Ману Гарсия
10Лионель Месси
20Пере Понс
17Антуан Гризманн
7Перес Мартинес Лукас
20Сержи Роберто
85′
18Парреу Алейш Видаль
66′86′
2Нелсон Семеду
24Оливер Берк
9Луис Суарес
85′
22Мубарак Вакасо
67′70′
27Карлес Перес
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
5Серхио Бускетс
79′
15Хави Муньос
53′
21Френки де Йонг
11Луис Риоха
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)5
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
10Фолы11
8Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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