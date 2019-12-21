Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отличился в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (4:1).
Это 50-й гол 32-летнего футболиста за каталонскую команду и сборную Аргентины в 2019 году.
Как информирует Opta, Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет: 2010 — 60, 2011 — 59, 2012 — 91, 2013 — 45, 2014 — 58, 2015 — 52, 2016 — 59, 2017 — 54, 2018 — 51, 2019 — 50.
|Эрнесто Вальверде
|Асьер Гаритано
|Антуан Гризманн(Луис Суарес)
|14′
|Пере Понс(Рубен Дуарте)
|56′
|Артуро Видаль(Луис Суарес)
|45′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|69′
|Луис Суарес
|75′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|18
|Жорди Альба
88′
|21
|Мартин Агиррегабирия
74′
|3
|Жерар Пике
|3
|Рубен Дуарте
|23
|Самюэль Юмтити
67′
|4
|Родригу Эли
84′
|19
|Карлес Аленья
|23
|Ксимо Наварро
|22
|Артуро Видаль
|19
|Ману Гарсия
|10
|Лионель Месси
|20
|Пере Понс
|17
|Антуан Гризманн
|7
|Перес Мартинес Лукас
|20
|Сержи Роберто
85′
|18
|Парреу Алейш Видаль
66′86′
|2
|Нелсон Семеду
|24
|Оливер Берк
|9
|Луис Суарес
85′
|22
|Мубарак Вакасо
67′70′
|27
|Карлес Перес
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|5
|Серхио Бускетс
79′
|15
|Хави Муньос
53′
|21
|Френки де Йонг
|11
|Луис Риоха
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|11
|8
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)