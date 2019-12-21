Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в матче серии А
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» одержали крупную победу над «Дженоа» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» одержали крупную победу над «Дженоа» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев поля дубль оформил Ромелу Лукаку (31-я и 71-я минуты), еще по голу забили Роберто Гальярдини (33) и Себастьяно Эспозито (64, с пенальти).
В следующем туре «Интер» 6 января сыграет в гостях с «Наполи», а «Дженоа» днем ранее примет «Сассуоло».
|Антонио Конте
|Тиагу Мотта
|Ромелу Лукаку(Антонио Кандрева)
|31′
|Роберто Гальярдини(Ромелу Лукаку)
|32′
|Себостьяно Эспозито
|64′
|Ромелу Лукаку(Антонио Кандрева)
|71′
|1
|Самир Ханданович
|97
|Йонуц Раду
|6
|Стефан де Фрай
|4
|Доменико Кришито
|37
|Милан Шкриньяр
|14
|Давиде Бираски
|95
|Алессандро Бастони
36′
|17
|Кристиан Ромеро
43′
|8
|Матиас Весино
|18
|Паоло Гильоне
|20
|Борха Валеро
|21
|Иван Радованович
|9
|Ромелу Лукаку
|28
|Кевин Агудело
63′
|30
|Себостьяно Эспозито
|29
|Франческо Кассата
34′
|34
|Кристиано Бираги
78′
|15
|Филип Ягелло
62′
|21
|Федерико Димарко
|65
|Никола Ровелла
|5
|Роберто Гальярдини
71′
|9
|Антонио Санабрия
75′
|12
|Стефано Сенси
|56
|Денильо Клеонисе
|87
|Антонио Кандрева
75′
|99
|Андреа Пинамонти
71′
|19
|Валентино Лазаро
|30
|Андреа Фавилли
88′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Лука Пайретто(Италия)