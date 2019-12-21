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21 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в матче серии А

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» одержали крупную победу над «Дженоа» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев поля дубль оформил Ромелу Лукаку (31-я и 71-я минуты), еще по голу забили Роберто Гальярдини (33) и Себастьяно Эспозито (64, с пенальти).

В следующем туре «Интер» 6 января сыграет в гостях с «Наполи», а «Дженоа» днем ранее примет «Сассуоло».

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Интер
4:0
Первый тайм: 2:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 1721.12.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеТиагу Мотта
Голы
Ромелу Лукаку(Антонио Кандрева)31′
Роберто Гальярдини(Ромелу Лукаку)32′
Себостьяно Эспозито64′
Ромелу Лукаку(Антонио Кандрева)71′
Составы команд
1Самир Ханданович
97Йонуц Раду
6Стефан де Фрай
4Доменико Кришито
37Милан Шкриньяр
14Давиде Бираски
95Алессандро Бастони
36′
17Кристиан Ромеро
43′
8Матиас Весино
18Паоло Гильоне
20Борха Валеро
21Иван Радованович
9Ромелу Лукаку
28Кевин Агудело
63′
30Себостьяно Эспозито
29Франческо Кассата
34′
34Кристиано Бираги
78′
15Филип Ягелло
62′
21Федерико Димарко
65Никола Ровелла
5Роберто Гальярдини
71′
9Антонио Санабрия
75′
12Стефано Сенси
56Денильо Клеонисе
87Антонио Кандрева
75′
99Андреа Пинамонти
71′
19Валентино Лазаро
30Андреа Фавилли
88′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)9
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
11Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛука Пайретто(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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