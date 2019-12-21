Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа» в матче серии А

Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 4:0. В составе хозяев поля дубль оформил Ромелу Лукаку (31-я и 71-я минуты), еще по голу забили Роберто Гальярдини (33) и Себастьяно Эспозито (64, с пенальти).