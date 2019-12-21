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21 декабря, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» в центральном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На гол Джейми Варди на 22-й минуте горожане в первом тайме ответили забитыми мячами Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Во второй половине игры у «Сити» отличился Гибриэл Жезус.

«Мачестер Сити» набрал 38 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Лестера» на одно очко больше, «лисы» идут вторыми.

В следующем туре «Манчестер Сити» 27 декабря на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Лестер» днем раньше на своем поле примет «Ливерпуль».

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Манчестер Сити
3:1
Первый тайм: 2:1
Лестер
Футбол, Англия, Тур 1821.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаБрендан Роджерс
Голы
Рияд Махрез(Бенжамен Менди)30′
Джейми Варди(Харви Барнс)22′
Илкай Гюндоган43′
Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)69′
Составы команд
31Эдерсон
1Каспер Шмайхель
2Кайл Уокер
21Рикарду Перейра
22Бенжамен Менди
3Бен Чилвелл
25Фернандинью
4Чаглар Сеюнджю
35′
30Николас Отаменди
6Джонатан Эванс
20Бернарду Силва
10Джеймс Мэддисон
9Габриэл Жезус
9Джейми Варди
26Рияд Махрез
25Уилфред Ндиди
51′
17Кевин Де Брейне
59′90′
17Айосе Перес
68′
10Серхио Агуэро
7Демарэй Грэй
8Илкай Гюндоган
71′79′
15Харви Барнс
64′
16Родриго Эрнандес
11Марк Олбрайтон
7Рахим Стерлинг
89′
8Юри Тилеманс
77′
47Фил Фоуден
26Деннис Прат
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)5
12Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
14Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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