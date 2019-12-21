«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» в центральном матче 18-го тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» в центральном матче 18-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На гол Джейми Варди на 22-й минуте горожане в первом тайме ответили забитыми мячами Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Во второй половине игры у «Сити» отличился Гибриэл Жезус.
В следующем туре «Манчестер Сити» 27 декабря на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Лестер» днем раньше на своем поле примет «Ливерпуль».
|Хосеп Гвардьола
|Брендан Роджерс
|Рияд Махрез(Бенжамен Менди)
|30′
|Джейми Варди(Харви Барнс)
|22′
|Илкай Гюндоган
|43′
|Габриэл Жезус(Кевин Де Брейне)
|69′
|31
|Эдерсон
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Кайл Уокер
|21
|Рикарду Перейра
|22
|Бенжамен Менди
|3
|Бен Чилвелл
|25
|Фернандинью
|4
|Чаглар Сеюнджю
35′
|30
|Николас Отаменди
|6
|Джонатан Эванс
|20
|Бернарду Силва
|10
|Джеймс Мэддисон
|9
|Габриэл Жезус
|9
|Джейми Варди
|26
|Рияд Махрез
|25
|Уилфред Ндиди
51′
|17
|Кевин Де Брейне
59′90′
|17
|Айосе Перес
68′
|10
|Серхио Агуэро
|7
|Демарэй Грэй
|8
|Илкай Гюндоган
71′79′
|15
|Харви Барнс
64′
|16
|Родриго Эрнандес
|11
|Марк Олбрайтон
|7
|Рахим Стерлинг
89′
|8
|Юри Тилеманс
77′
|47
|Фил Фоуден
|26
|Деннис Прат
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|5
|12
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)