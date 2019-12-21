«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На гол Джейми Варди на 22-й минуте горожане в первом тайме ответили забитыми мячами Рияда Мареза и Илкая Гюндогана. Во второй половине игры у «Сити» отличился Гибриэл Жезус.