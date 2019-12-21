«Ливерпуль» впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

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Мяч на 99-й минуте забил Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» впервые стал победителем клубного чемпионата мира.

В 2005 году, когда команда в прошлый раз принимала участие в турнире, англичане дошли до финала, где уступили бразильскому «Сан-Паулу» (0:1).

Кроме того, «Ливерпуль» дважды принимал участие в Межконтинентальном кубке (турнир, на смену которому пришел клубный чемпионат мира) и оба раза потерпел поражение — в 1981 году от «Фламенго» (0:3), в 1984-м — от аргентинского «Индепендьенте» (0:1). «Фламенго» впервые принимал участие в клубном чемпионате мира, в ноябре команда стала обладателем Кубка Либертадорес.

«Ливерпуль» стал второй английской командой, которая выиграла клубный чемпионат мира. Впервые подобное удалось клубу «Манчестер Юнайтед», который в финале турнира 2008 года обыграл эквадорский «Кито» (1:0). Также «Манчестер Юнайтед» единственным из английских клубов стал обладателем Межконтинентального кубка, в 1999 году обыграв бразильский «Палмейрас» (1:0).

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал первым немцем, выигравшим клубный чемпионат мира в качестве тренера. Помимо него еще два немецких специалиста выиграли Межконтинентальный кубок — Деттмар Крамер в 1976 году и Оттмар Хитцфельд в 2001-м, оба возглавляли мюнхенскую «Баварию».