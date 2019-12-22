Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира — 2019
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает
В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл», красные одолели «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с «Монтерреем» Мохамед отыграл без замены.
«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.