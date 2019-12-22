Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира — 2019

В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл», красные одолели «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с «Монтерреем» Мохамед отыграл без замены.