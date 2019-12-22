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00:41 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» — клубный чемпион мира. Юрген Клопп продолжает выигрывать трофеи

Победный гол — снова у Фирмино.

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Если в полуфинале клубного чемпионата мира главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал отдохнуть некоторым футболитам основы, то на главный матч турнира вышли все сильнейшие.

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У «Фламенго» состав на матч был следующим.

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В первые 80 минут игры команды проводили разминку. За это время «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ. Да и у ворот Алиссона не сказать, что было как-то жарко.

А потом понеслось. Сначала Трент Александр-Арнольд здорово пробил из-за пределов штрафной — голкипер «Фламенго» выручил. Спустя несколько минут подобный трюк провернул Джордан Хендерсон. Бразильцев опять спасла реакция Диего Алвеса.

На 90-й минуте судья назначил пенальти в ворота за фол Рафиньи на Мане. Но потом посовещавшись с VAR и посмотрев повторы, решение изменил: и сам эпизод, как оказалось, произошел вне штрафной площади, и фола там никакого не было.

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В итоге 90 минут основного времени завершились безголевой ничьей. А в овертайме «Фламенго» рассыпался. Бразильская команда ни разу за дополнительные 30 минут не потревожила Алиссона. И привезла себе гол.

Мане и Фирмино вышли на ворота Алвеса, Роберто финтом оставил защитника и голкипера не у дел и спокойно переправил мяч в ворота.

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Этот гол стал для бразильца вторым на турнире. И вторым победным. Кроме Бобби за «Ливерпуль» в Катаре не забивал никто.

«Ливерпуль» впервые в своей истории взял трофей за пределами Европы. Раньше он неизменно проигрывал и в Межконтинентальных кубках, и в финале клубного чемпионата мира.

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Для Юргена Клоппа этот трофей стал третьим в качестве главного тренера «Ливерпуля». Ранее он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. Все — в 2019 году.«Ливерпуль» стал второй английской командой, которой удалось победить на клубном ЧМ. Первой в 2008 году стал «Манчестер Юнайтед».

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