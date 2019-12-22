«Ливерпуль» — клубный чемпион мира. Юрген Клопп продолжает выигрывать трофеи
Победный гол — снова у Фирмино.
Победный гол — снова у Фирмино.
Если в полуфинале клубного чемпионата мира главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал отдохнуть некоторым футболитам основы, то на главный матч турнира вышли все сильнейшие.
У «Фламенго» состав на матч был следующим.
В первые 80 минут игры команды проводили разминку. За это время «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ. Да и у ворот Алиссона не сказать, что было
А потом понеслось. Сначала Трент
На 90-й минуте судья назначил пенальти в ворота за фол Рафиньи на Мане. Но потом посовещавшись с VAR и посмотрев повторы, решение изменил: и сам эпизод, как оказалось, произошел вне штрафной площади, и фола там никакого не было.
В итоге 90 минут основного времени завершились безголевой ничьей. А в овертайме «Фламенго» рассыпался. Бразильская команда ни разу за дополнительные 30 минут не потревожила Алиссона. И привезла себе гол.
Мане и Фирмино вышли на ворота Алвеса, Роберто финтом оставил защитника и голкипера не у дел и спокойно переправил мяч в ворота.
Этот гол стал для бразильца вторым на турнире. И вторым победным. Кроме Бобби за «Ливерпуль» в Катаре не забивал никто.
«Ливерпуль» впервые в своей истории взял трофей за пределами Европы. Раньше он неизменно проигрывал и в Межконтинентальных кубках, и в финале клубного чемпионата мира.
Для Юргена Клоппа этот трофей стал третьим в качестве главного тренера «Ливерпуля». Ранее он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. Все — в 2019 году.«Ливерпуль» стал второй английской командой, которой удалось победить на клубном ЧМ. Первой в 2008 году стал «Манчестер Юнайтед».