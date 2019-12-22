Пока «Ливерпуль» брал клубный ЧМ, «Сити» и «Лестер» рубились за второе место АПЛ. Главный герой — Марез

Предпраздничные выходные подарили Англии изящный сюжет: «Ливерпуль» уехал играть на клубный чемпионат мира, оставив двух главных преследователей, «Манчестер Сити» и «Лестер», разбираться между собой.

К субботнему матчу болельщики команд подходили в похожих рождественских свитерах и новогодних шапках, но с разным настроением.

Я провела перед «Этихадом» больше часа, пытаясь разговорить манчестерцев. Те упорно отказывались, подсовывая мне детей с формулировками «вот у него спросите, он болеет за “Сити” все свои шесть лет» и нервно хмурились. Немногие согласившиеся взрослые признавались, что сильно опасаются матча. «Сити» отставал от «Ливерпуля» на 14 очков, от «Лестера» на 4, тренерский штаб на неделе лишился Артеты, а поведение Гвардиолы выдает некоторую нервозность, передающуюся фанатам.

Приехавшие из Лестера наоборот были максимально дружелюбны и радостны. «Лестер» при любых раскладах встретит Рождество на второй строчке, а большие матчи против топ-6 — все еще любимое развлечение команды. «Мы ничего не ждем от этой игры и морально готовы проиграть, но если увезем отсюда очки — будет отлично», — приговаривали болельщики.

На самом деле фанаты лукавили. Да, в нынешней ситуации на «Лестер» оказывается меньше психологического давления, но команду, которая вообще-то идет второй, обижает нежелание принимать ее всерьез. Так, например, фанатов сильно оскорбила реклама Sky Sports, на которую под заголовком «Битва за титул и топ-4» поместили даже «Манчестер Юнайтед» (8-й в таблице) и «Арсенал» (11-й).

Болельщики в шутку даже хотели включить в репертуар строчку «with all due respect»: этим «при всем уважении» эксперты и журналист часто начинают разговор о потенциальных трансферах игроков «Лестера» в большие клубы и грядущем падении в таблице.

«Лестер» мог не признаваться в этом вслух, но очевидно приехал доказывать неправоту таких суждений.

***

Самым верным способом помешать спотыкающемуся по ходу сезона «Сити» стал, конечно же, Джейми Варди.

Его феномену никогда не перестанут удивляться. В свои почти 33 форвард продолжает забивать: мяч в ворота «Сити» стал для него 17-м в этом сезоне АПЛ (у ближайших преследователей — 11), 29-м в 2019 году (против 23) и всего шестым, забитым «Сити» Гвардиолы. Больше четырех команде Пепа не забивал никто.

Гол Варди будто разом приглушил звук на стадионе. «Этихад» в звенящем ужасе наблюдал, как Джейми уносится от Фернандиньо по левому флангу, а затем левой же ногой перекидывает Эдерсона. Действия форварда оценили даже игроки «Сити». «Мы знаем, насколько Варди опасен. Почти невозможно защищаться против него, потому что он такой быстрый, что защитники не могут за ним угнаться», — признавал умения Джейми Кевин де Брюйне.

На мяч в сетке не сразу среагировали даже гостевые болельщики: на стадионе маленькими фигурками вскочила лишь скамейка «Лестера» и пара человек из пресс-службы. Последним, кстати, надо было быть осторожнее: пару недель назад за такую же радость сотрудников «Юнайтед» чуть не вывели из ложи прессы.

***

Никто лучше «Лестера» не знает простую истину: если Рияд Марез в форме, его почти невозможно остановить.

Играть против бывшей команды алжирцу было тяжело. В начале ноября он разразился признанием, что «Лестер» почти держал его в заложниках, не давая оформить трансфер: «Все было бы по-другому, если бы после чемпионского сезона с “Лестером” я перешел в топ-клуб. Я понимаю, что потерял два года на самом высоком уровне. Я потерял два года! Вместо того, чтобы перейти в “Ман Сити” в 27 лет, я мог оказаться в топ-клубе в 24−25. “Лестер” заблокировал трансфер. Они сказали мне: “Ты не уйдешь, ты не уйдешь!” Мой агент разговаривал с Венгером, который действительно хотел видеть меня в своей команде. Мой переход в “Арсенал” был почти оформлен летом 2016-го. Я был очень расстроен. Непросто пройти путь от лучшего игрока АПЛ до футболиста команды, которая борется за выживание. Это разные вещи».

В ответ болельщики «Лестера» обвинили Мареза в неблагодарности, но к декабрьскому матчу раздражение утихло. Перед матчем я говорила с фанатами, и все дружелюбно заявляли, что Марез навсегда останется легендой «Лестера». Просто он выбрал другой путь, и это нормально.

С первых же минут Марез был особенно активен. Он раз за разом поднимал руки, привлекая к себе внимание и прося мяч, а молодой Чиуэлл на краю совсем не справлялся с напором оппонента, которого поддерживал де Брюйне. После матча в интервью Бен признался, что Рияд — один из самых сложных оппонентов, против которого ему доводилось играть, а «Сити» выдал один из лучших матчей в сезоне.

Эффективность Рияда объяснил Гвардиола: «Мы создали такую структуру, что Марез сегодня получал много мячей в углу поля, где ему было не сложно справляться с Чилвеллом. Это не значит, что раньше он играл хуже, просто только сейчас сработала вся система, и при поддержке других игроков у него получалось больше, чем обычно». Марез 10 раз пробил по воротам (это рекорд сезона в одном матче АПЛ), 4 раза попал в створ и имел еще как минимум 4 возможности забить — потрясающая статистика уровня его чемпионского сезона в «Лестере».

Алжирец честно признался, что старался не праздновать гол против бывшей команды, но эмоции все же захлестнули.

Особенно яростно праздновал Пеп: после того, как «Сити» сравнял, он раз в несколько минут оборачивался к трибунам и размахивал руками, заводя их и мотивируя петь громче.

После второго он попытался зарядить даже Роджерса. В концовке тайма тренеры о чем-то заговорили на кромке поля, и Пеп дружелюбно похлопал коллегу по плечу. Брендану это не понравился, тот постарался увернуться, но активного Гвардиолу было уже не остановить. После третьего гола он сбросил куртку и ликующе вскинул руки вверх.

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«Сити» справедливо подтянулся ко второй строчке. «Лестер» же впервые при Роджерсе пропустил больше двух мячей, от «Сити» их теперь отделяет всего одно очко при сохранившихся 10 от «Ливерпуля». Но после матча игроки и тренер «Лестера» были в разы спокойнее и увереннее, чем оппоненты.

Пеп на пресс-конференции подвел неожиданный итог: «Надеюсь, в следующем сезоне мы выступим лучше» — как будто интервью дается в мае, а не до Рождества.

Роджерс же много улыбался и спокойно заключил: «Мы не играли на своем уровне, но это хороший вечер для нас, который станет хорошим опытом для молодых футболистов».

Кажется, «Ливерпуль» мчится к чемпионству и, по словам Мареза, остановить его уже вряд ли получится, так что остальным командам остается концентрироваться на себе и друг на друге.