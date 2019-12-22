Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1
В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Амьен».
В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Амьен».
Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Неймар упрочил преимущество парижан в счёте. На 65-й минуте Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут единственный гол за «Амьен» забил полузащитник Стивен Мендоса. На 84-й минуте форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил четвёртый гол.
«ПСЖ» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (17) — на 17-м месте.
В других матчах тура «Дижон» сыграл вничью с «Мецом» (2:2), «Марсель» оказался сильнее «Нима» (3:1), «Монпелье» разгромил «Брест» (4:0), «Нант» уступил «Анже» (1:2), «Ницца» обыграла «Тулузу» (3:0), «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), «Ренн» одолел «Бордо» (1:0), а «Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» (2:1).
|Томас Тухель
|Лука Элснер
|Кильян Мбаппе
|10′
|Стивен Мендоса
|70′
|Неймар
|46′
|Кильян Мбаппе
|65′
|Мауро Икарди
|84′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Режис Гюртнер
|5
|Маркиньюс
|3
|Артуро Калабрези
|12
|Тома Менье
|12
|Бакай Дибасси
|14
|Хуан Бернат
|14
|Хайтам Алеесами
|8
|Леандро Паредес
|25
|Жордан Лефор
|7
|Кильян Мбаппе
|8
|Бонгани Зунгу
|10
|Неймар
|15
|Мусса Конате
|18
|Мауро Икарди
|20
|Стивен Мендоса
|2
|Тиагу Силва
58′
|5
|Эдди Гнаоре
28′64′
|4
|Тило Керер
|17
|Алексис Блен
|22
|Абду Диалло
22′
|6
|Тома Монкондюи
82′
|6
|Марко Верратти
|19
|Чадрак Аколо
|11
|Анхель Ди Мария
86′
|28
|Фуссени Диабате
71′
|19
|Пабло Сарабия
|29
|Кантен Корнетт
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эрик Ваттеллье(Франция)