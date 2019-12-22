Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1

Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Неймар упрочил преимущество парижан в счёте. На 65-й минуте Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут единственный гол за «Амьен» забил полузащитник Стивен Мендоса. На 84-й минуте форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил четвёртый гол.

«ПСЖ» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (17) — на 17-м месте.