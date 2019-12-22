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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Амьен».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Неймар упрочил преимущество парижан в счёте. На 65-й минуте Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут единственный гол за «Амьен» забил полузащитник Стивен Мендоса. На 84-й минуте форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил четвёртый гол.

«ПСЖ» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (17) — на 17-м месте.

В других матчах тура «Дижон» сыграл вничью с «Мецом» (2:2), «Марсель» оказался сильнее «Нима» (3:1), «Монпелье» разгромил «Брест» (4:0), «Нант» уступил «Анже» (1:2), «Ницца» обыграла «Тулузу» (3:0), «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), «Ренн» одолел «Бордо» (1:0), а «Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» (2:1).

ПСЖ
4:1
Первый тайм: 1:0
Амьен
Футбол, Франция, Тур 1921.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельЛука Элснер
Голы
Кильян Мбаппе10′
Стивен Мендоса70′
Неймар46′
Кильян Мбаппе65′
Мауро Икарди84′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Режис Гюртнер
5Маркиньюс
3Артуро Калабрези
12Тома Менье
12Бакай Дибасси
14Хуан Бернат
14Хайтам Алеесами
8Леандро Паредес
25Жордан Лефор
7Кильян Мбаппе
8Бонгани Зунгу
10Неймар
15Мусса Конате
18Мауро Икарди
20Стивен Мендоса
2Тиагу Силва
58′
5Эдди Гнаоре
28′64′
4Тило Керер
17Алексис Блен
22Абду Диалло
22′
6Тома Монкондюи
82′
6Марко Верратти
19Чадрак Аколо
11Анхель Ди Мария
86′
28Фуссени Диабате
71′
19Пабло Сарабия
29Кантен Корнетт
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)8
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
16Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭрик Ваттеллье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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