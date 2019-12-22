«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль».
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль».
Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Первый гол был забит уже на 13-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Виктор Осимхен. Ещё до перерыва хозяевам удалось восстановить равенство и выйти вперёд — на 23-й и 29-й минутах отличились форварды Желсон Мартинш и Бальде Кейта соответственно. Во втором тайме монегаски поразили ворота соперника ещё трижды усилиями нападающего Виссама
В составе «Монако» участие в матче принял российский полузащитник Александр Головин. Он провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.
«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.
|Леонарду Жардим
|Кристоф Гальтье
|Желсон Мартинш
|23′
|Виктор Осимен
|13′
|Кейта Бальде
|29′
|Виссам Бен Йеддер
|53′
|Виссам Бен Йеддер
|65′
|Камиль Глик
|90+2′
|40
|Бенжамен Леком
|16
|Майк Меньян
|12
|Рубен Агилар
70′
|17
|Зеки Челик
|3
|Гильермо Марипан
31′
|29
|Домагой Брадарич
|5
|Жемерсон
|4
|Габриэл
|25
|Камиль Глик
|6
|Жозе Фонти
9′
|17
|Александр Головин
28′
|14
|Жонатан Бамба
|6
|Темуе Бакайоко
|21
|Бенжамен Андре
|31
|Жил Диаш
|24
|Бубакари Сумаре
|11
|Желсон Мартинш
85′
|18
|Ренату Санчеш
67′
|8
|Амилкар Силва
|9
|Лоик Реми
|9
|Виссам Бен Йеддер
90′
|10
|Жонатан Иконе
38′
|20
|Ислам Слимани
|12
|Юсуф Языджи
|14
|Кейта Бальде
66′81′
|7
|Виктор Осимен
76′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|11
|Луиз Араужу
|5
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Микаэль Лесаж(Франция)