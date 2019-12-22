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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль».

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Источник: Reuters

Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.

Первый гол был забит уже на 13-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Виктор Осимхен. Ещё до перерыва хозяевам удалось восстановить равенство и выйти вперёд — на 23-й и 29-й минутах отличились форварды Желсон Мартинш и Бальде Кейта соответственно. Во втором тайме монегаски поразили ворота соперника ещё трижды усилиями нападающего Виссама Бен-Йеддера, оформившего дубль, и защитника Камила Глика.

В составе «Монако» участие в матче принял российский полузащитник Александр Головин. Он провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.

«Монако», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» (31) — четвёртый.

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Монако
5:1
Первый тайм: 2:1
Лилль
Футбол, Франция, Тур 1921.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимКристоф Гальтье
Голы
Желсон Мартинш23′
Виктор Осимен13′
Кейта Бальде29′
Виссам Бен Йеддер53′
Виссам Бен Йеддер65′
Камиль Глик90+2′
Составы команд
40Бенжамен Леком
16Майк Меньян
12Рубен Агилар
70′
17Зеки Челик
3Гильермо Марипан
31′
29Домагой Брадарич
5Жемерсон
4Габриэл
25Камиль Глик
6Жозе Фонти
9′
17Александр Головин
28′
14Жонатан Бамба
6Темуе Бакайоко
21Бенжамен Андре
31Жил Диаш
24Бубакари Сумаре
11Желсон Мартинш
85′
18Ренату Санчеш
67′
8Амилкар Силва
9Лоик Реми
9Виссам Бен Йеддер
90′
10Жонатан Иконе
38′
20Ислам Слимани
12Юсуф Языджи
14Кейта Бальде
66′81′
7Виктор Осимен
76′
22Жан-Кевин Огюстен
11Луиз Араужу
Статистика
5Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
10Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Лесаж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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