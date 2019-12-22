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12:03 (мск), источник: Прессбол

Артем Старгородский: Я покинул «Витебск». Есть мысли завершить карьеру

Украинский полузащитник Артем Старгородский рассказал, что вскоре может завершить карьеру.

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Это правда, что я покинул «Витебск». Ушел из клуба по собственному желанию. Хотелось уже вернуться домой, хотя была и возможность остаться в Беларуси.

Не планируете завершить карьеру?

Если честно, то мысли такие есть.

Готовы к такому решению?

Морально готовлюсь еще с 2016-го, — как передает footboom.com, сказал Старгородский.

37-летний Старгородский — воспитанник киевского «Динамо». Играл за «Систему-Борэкс», «Нефтяник-Укрнефть», «Таврию», «Крымтеплицу», «Арсенал» Киев, «Черноморец», солигорский «Шахтер» и «Витебск».

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