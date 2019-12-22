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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана назвал несправедливой отставку Смакова с поста директора «Актобе»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал отставку генерального директора «Актобе» Самата Смакова. Он отметил, что был шокирован изменениями в руководстве клуба.

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«Я был на отдыхе. В социальные сети заглядывал не всегда. Вернулся в город, а тут такое! Смена руководства меня просто шокировала! Я всю свою сознательную жизнь провел в Актобе. Здесь я получил шанс, который бывает далеко не у всех молодых — меня взяли в основную команду, когда мне еще восемнадцать не исполнилось. Здесь я забил свой первый гол в чемпионате, который стал “золотым”, забил первый свой гол в еврокубках. Здесь я ощутил на себе силу трибун Центрального стадиона. Я успел поиграть с Кабировичем (Самат Смаков. — Прим. ред.) в одной команде, и два года я играл, когда он был генеральным директором. И всегда он для меня был примером во всем — и на поле, и в жизни. Я лично знаю, как он переживает за клуб, за город. И после всего сделанного за два года убирать его, считаю, очень несправедливо! Мне тоже небезразлична судьба клуба, я тоже переживаю и хочу, чтобы “Актобе” вернул свои былые позиции. И, я считаю, Самат Смаков более чем подходит для того, чтобы сделать это! Я целиком и полностью на стороне Кабировича!» — сказал футболист.

Напомним, об уходе Смакова стало известно в пятницу, 20 декабря. Председателем правления клуба назначен Артур Смагулов, а его заместителем и генеральным менеджером стал серб Горан Велькович, ранее работавший на родине в «Земуне», российском «Амкаре» и украинской «Таврии».

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