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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Леганес» победил «Эспаньол» в чемпионате Испании по футболу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» одержали победу над «Эспаньолом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Воскресная игра в Леганесе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мартин Брейтуэйт (11-я минута) и Юссеф Эн-Несири (54-я).

«Леганес», продливший беспроигрышную серию до трех матчей, с 13 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Эспаньол», не сумевший победить в восьмом туре подряд, располагается строчкой ниже, отставая на три балла.

Следующий матч «Леганес» проведет 3 января на выезде с «Вальядолидом». «Эспаньол» днем позже примет «Барселону».

Леганес
2:0
Первый тайм: 1:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 1822.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Butarque
Главные тренеры
Хавьер АгирреПабло Мачин
Голы
Мартин Брэйтуэйт(Оскар Родригес)11′
Юссеф Эн-Несири(Кевин Родригес)54′
Составы команд
1Иван Пичу Куэльяр
13Родригес Диего Лопес
4Кеннет Омеруо
15Сильва Давид Лопес
90+4′
5Хонатан Кристиан Сильва
17Дидак Вила
76′
12Чидози Авазьем
68′
20Бернардо Эспиноса
16Роберто Росалес
24Фернандо Калеро
25′
24Кевин Родригес
34Виктор Гомес
21дель Мармоль Рубен Перес
10Серхи Дардер
7Мартин Брэйтуэйт
12Хонатан Кальери
6Роке Меса
86′
21Марк Рока
74′84′
10Хосе Арнаис
3Адрия Педроса
27Оскар Родригес
83′
23Эстебан Гранеро
45+1′62′
14Кристиан Ривера
9Факундо Феррейра
90+3′
26Юссеф Эн-Несири
90′
31Виктор Кампусано
78′
18Гвидо Каррильо
7У Лэй
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
11Фолы15
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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