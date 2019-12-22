«Леганес» победил «Эспаньол» в чемпионате Испании по футболу
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» одержали победу над «Эспаньолом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» одержали победу над «Эспаньолом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Леганесе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мартин Брейтуэйт (11-я минута) и Юссеф
«Леганес», продливший беспроигрышную серию до трех матчей, с 13 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Эспаньол», не сумевший победить в восьмом туре подряд, располагается строчкой ниже, отставая на три балла.
Следующий матч «Леганес» проведет 3 января на выезде с «Вальядолидом». «Эспаньол» днем позже примет «Барселону».
|Хавьер Агирре
|Пабло Мачин
|Мартин Брэйтуэйт(Оскар Родригес)
|11′
|Юссеф Эн-Несири(Кевин Родригес)
|54′
|1
|Иван Пичу Куэльяр
|13
|Родригес Диего Лопес
|4
|Кеннет Омеруо
|15
|Сильва Давид Лопес
90+4′
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
|17
|Дидак Вила
76′
|12
|Чидози Авазьем
68′
|20
|Бернардо Эспиноса
|16
|Роберто Росалес
|24
|Фернандо Калеро
25′
|24
|Кевин Родригес
|34
|Виктор Гомес
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
|10
|Серхи Дардер
|7
|Мартин Брэйтуэйт
|12
|Хонатан Кальери
|6
|Роке Меса
86′
|21
|Марк Рока
74′84′
|10
|Хосе Арнаис
|3
|Адрия Педроса
|27
|Оскар Родригес
83′
|23
|Эстебан Гранеро
45+1′62′
|14
|Кристиан Ривера
|9
|Факундо Феррейра
90+3′
|26
|Юссеф Эн-Несири
90′
|31
|Виктор Кампусано
78′
|18
|Гвидо Каррильо
|7
|У Лэй
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)