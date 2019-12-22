«Леганес» победил «Эспаньол» в чемпионате Испании по футболу

Воскресная игра в Леганесе завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мартин Брейтуэйт (11-я минута) и Юссеф Эн-Несири (54-я).

«Леганес», продливший беспроигрышную серию до трех матчей, с 13 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Эспаньол», не сумевший победить в восьмом туре подряд, располагается строчкой ниже, отставая на три балла.