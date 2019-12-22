«Игроки “Актобе” не знают, уходить или оставаться». Вратарь Нурмухаметов будет советоваться со Смаковым

— Рамиль, откуда вы узнали о смене первого руководителя клуба?
— Из новостей, как и все мои одноклубники. Нас не собирали, не оповещали об изменениях. Кто-то скинул ссылку на новость в общекомандный чат, там и прочитал.
— Как восприняли эту новость?
— Руководству, конечно, виднее. Но мне непонятно, почему в самый сложный период, когда не было денег, из-за долгов не разрешали заявлять новичков, а на поле выходили школьники, Самат Кабирович нужен был и клубу «Актобе», и Актюбинской области. А когда тяжелый этап закончился, Смакова убрали. Да, команда не выполнила задачу, покинула высший дивизион. Но мы обыгрывали команды из нижней части таблицы, у которых не было никаких ограничений и против 18-летних актюбинских пацанов выходили опытные легионеры. Я всего лишь футболист, но мне кажется, Самату Кабировичу должны были дать шанс исправить ситуацию и вернуться в премьер-лигу. Тем более, он сказал команде, что сделает все для решения этой задачи.
— А что говорят ваши одноклубники по поводу отставки Смакова?
— Ребята в растерянности. Многие продлили контракты с «Актобе», чтобы помочь команде вернуться в премьер-лигу, хотя имели предложения от других клубов. Я уже говорил после окончания сезона, что мы несем ответственность за случившееся перед болельщиками и городом. Теперь многие не знают, что делать — уходить или оставаться.
— Вы для себя приняли это решение?
— Я тоже не знаю. У меня подписанный контракт на руках еще на один сезон, но продлить соглашение меня убедил Самат Кабирович. Теперь хочу с ним посоветоваться, как быть. Просто так получилось, что именно он позвал меня в «Актобе» два года назад. Мы вместе играли в «Ордабасы», и после окончания сезона его пригласили возглавить «Актобе», и мне он позвонил одному из первых.
— Получается, вас связывают и дружеские отношения?
— Нет, исключительно деловые. Он начальник, я подчиненный. По крайней мере, он никогда не говорил тренерам, чтобы меня ставили в ворота, а других нет. Два сезона у нас была честная конкуренция с другими вратарями, никто сверху не вмешивался. Посмотрите статистику, она не врет. Да мне бы и в голову не пришло просить Самата Кабировича об особом отношении. Просто все знают, что Смаков был лидером в любой команде, защищал коллектив перед руководством, боролся с несправедливостью. Даже когда стал гендиректором, выбегал на поле, ругался с судьями из-за ошибок и команда чувствовала, что он нас в обиду не даст. Как будет в «Актобе» дальше, даже не знаю…