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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Астон Виллы» Макгинн получил перелом лодыжки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полузащитник английской «Астон Виллы» и сборной Шотландии по футболу Джон Макгинн выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки, сообщается на странице бирмингемской команды в Twitter.

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Источник: AP 2019

В субботу «Астон Вилла» на своем поле уступила «Саутгемптону» в матче 18-го тура чемпионата Англии (1:3). Макгинна на восьмой минуте заменил Марвелус Накамба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сроки восстановления 25-летнего хавбека не называются, но, по данным Sky Sports, он пропустит около трех месяцев.

Макгинн ранее в декабре был признан лучшим футболистом 2019 года в Шотландии. В текущем сезоне он провел 18 матчей за клуб во всех турнирах и забил три гола. В восьми играх за национальную команду в 2019 году он забил семь мячей.

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