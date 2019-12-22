Футболист «Астон Виллы» Макгинн получил перелом лодыжки
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полузащитник английской «Астон Виллы» и сборной Шотландии по футболу Джон Макгинн выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Полузащитник английской «Астон Виллы» и сборной Шотландии по футболу Джон Макгинн выбыл на неопределенный срок
В субботу «Астон Вилла» на своем поле уступила «Саутгемптону» в матче 18-го тура чемпионата Англии (1:3). Макгинна на восьмой минуте заменил Марвелус Накамба.
Сроки восстановления 25-летнего хавбека не называются, но, по данным Sky Sports, он пропустит около трех месяцев.
Макгинн ранее в декабре был признан лучшим футболистом 2019 года в Шотландии. В текущем сезоне он провел 18 матчей за клуб во всех турнирах и забил три гола. В восьми играх за национальную команду в 2019 году он забил семь мячей.